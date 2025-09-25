Erick Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo’, fue capturado este 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, tras una operación conjunta entre la Policía Nacional de ese país, la PNP e Interpol. Considerado el delincuente más buscado del Perú, tenía una alerta roja internacional y una recompensa de S/1 millón por información que llevara a su detención.

Su captura pone fin a una intensa búsqueda nacional e internacional que duró meses. Según las autoridades, el 'Monstruo’ sería responsable de crímenes de alto impacto, entre ellos secuestros de menores, homicidios, extorsión, sicariato y microcomercialización de drogas. La gravedad de los cargos podría derivar en una condena de cadena perpetua en el Perú, donde ya fue sentenciado a 32 años de prisión por algunos de estos delitos.

Secuestros en Lima Norte

Uno de los casos más conocidos en los que está involucrado el 'Monstruo' es el secuestro de Valeria Vásquez Barrientos, una niña de 12 años raptada en diciembre de 2023 en el distrito de Comas, hecho que conmocionó al país. La menor fue encontrada cinco días después en Carabayllo, tras un exitoso operativo de rescate de la PNP.

También se le sindica como autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido captada en Lima norte, aprovechando la fuga de sus captores debido a la gran presencia policial cerca del inmueble donde se encontraba retenida.

Una condena en curso y posibles nuevas penas

Moreno Hernández ya había sido sentenciado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima. Los cargos incluyeron secuestro, hurto, sicariato, homicidio y delitos vinculados al narcotráfico. Pese a esa condena, logró evadir a la justicia y permanecía prófugo desde fines de 2023.

Con su reciente captura y extradición en proceso, se espera que la Fiscalía solicite nuevas penas, ya que continúan abiertas varias investigaciones adicionales. Dada la magnitud de los delitos y su rol como cabecilla de una organización criminal, expertos señalaron a La República que podría enfrentar una revisión de condena que derive en cadena perpetua. Esto debido a que el Código Penal peruano establece la posibilidad de imponer una pena única cuando una persona acumula múltiples delitos graves.

Cabecilla de Los Injertos del Cono Norte y Los Federales

Alias el 'Monstruo’ también es acusado de liderar dos bandas criminales: Los Injertos del Cono Norte y Los Federales. Estas organizaciones habrían operado en Lima Norte extorsionando a empresarios, comerciantes y transportistas, cobrando cupos a cambio de no atentar contra sus vidas.

Las autoridades le atribuyen la creación de una estructura delictiva jerarquizada, con sicarios a su mando y vínculos con mafias extranjeras. Incluso habría usado su red para movilizar dinero ilícito entre países, lo que permitió rastrear su paradero mediante la denominada ruta del dinero.

Intento de soborno y acusaciones a la PNP durante su captura

Durante su captura en Paraguay, Erick Moreno intentó sobornar a los agentes paraguayos ofreciéndoles una alta suma de dinero a cambio de su libertad, según confirmó Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay.

Además, al ser detenido, lanzó una polémica declaración en la que calificó de "corrupta" a la Policía Nacional del Perú. Según medios internacionales, incluso habría recibido alertas desde el Perú sobre su cercamiento, lo que refuerza las sospechas de que tenía contactos dentro de la propia PNP.

