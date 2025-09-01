La expareja del 'Monstruo' negó los cargos de los que se le acusa durante una audiencia ante el Poder Judicial. Foto: Composición LR

La expareja del 'Monstruo' negó los cargos de los que se le acusa durante una audiencia ante el Poder Judicial. Foto: Composición LR

El Poder Judicial impuso este lunes 1 de setiembre una medida de prisión preventiva de 36 meses a Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, más conocido como el 'Monstruo', uno de los delincuentes más buscados en el país. Incluso, el Gobierno ha establecido una recompensa de un millón de soles por información que conduzca a su captura.

El juez Roberth Rimachi, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, emitió su resolución tres meses después de la detención de la imputada en Santa Cruz, Bolivia, desde donde fue extraditada. La captura se realizó gracias a una operación coordinada entre la Policía Boliviana, agentes de la Dirección de Investigación Criminal y personal de inteligencia del Ministerio del Interior. Además, en su intervención, las autoridades incautaron varios celulares, munición calibre 9mm y documentos relacionados con movimientos financieros.

Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo' condenada a 36 meses de prisión preventiva

"Liseth Albina Ruiz Cruz, se le va a dar el plazo de 36 meses de prisión preventiva", sostuvo el juez a cargo de la investigación durante una audiencia que se extendió por varias horas. Alias 'La Patrona' es sindicada como pieza clave en las investigaciones contra Erick Moreno Hernández, líder de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte.

Durante la audiencia, Liseth Cruz aseguró ser inocente de todos los cargos que se le imputan tras ser detenida y ser extraditada a nuestro país. "No hay ningún video donde manifieste que yo secuestro, extorsiono, que yo he planificado con diversos imputados alguna extorsión. Soy inocente", empezó diciendo, para luego asegurar que su error fue no denunciar alias 'El Monstruo'.

"Mi error fue ser oyente y no haber tenido el valor de ir a una comisaría o a algún lugar y denunciar al padre de mis hijas. Él es el que está en las investigaciones como presunto líder, no yo", acotó durante la audiencia. Pese a las declaraciones de la pareja del 'Monstruo', ella continúa siendo investigada por una presunta colaboración en la red criminal que lidera Erick Moreno, la cual está dedicada a extorsiones y secuestros en nuestro país.

Nota en desarrollo