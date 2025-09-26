La detención de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', no significa el fin de la criminalidad en el Perú, según indica Francisco Rivadeneyra, coronel en retiro y exjefe de la División de Investigación Criminal Norte. Y es que los sicarios que pertenecían a los Injertos del Cono Norte formarían vínculos con nuevas bandas criminales tras la captura de su cabecilla en Paraguay.

La red que encabezaba Erick Moreno estaba dedicada principalmente a la extorsión y el sicariato. Incluso, esta organización carecía de una centralización, pues operaba de manera fragmentada en diversos puntos del país, precisó Rivadeneyra. "Son mercenarios que están sueltos. Va a generarse una atomización de estos grupos que se dedican a asesinar por una cantidad de dinero", menciona.

Advierten que sicarios de 'El Monstruo' cambiarán de bando

De acuerdo a una entrevista en 24 horas, el coronel en retiro advirtió que los sicarios de 'El Monstruo' buscarían persistir en el mundo criminal a través de nuevas organizaciones delictivas. Según cuenta Rivadeneyra, esta situación representará un riesgo para los negocios, instituciones educativas y ciudadanos.

"Ahora ya están agrupándose de nuevo, son sujetos extranjeros. Esto se ha vuelto común porque finalmente es un grupo que busca seguir operando y se mantiene disponible para delinquir. Hay que mantenerse alerta", explicó Rivadeneyra.

El coronel en retiro precisó que la situación es preocupante, ya que algunos integrantes de la red criminal continúan operando desde prisión o bajo alguna protección policial. Por ello, considera que esto consolida el accionar de los delincuentes.

La detención de 'El Monstruo' en Paraguay

Luego de pasar meses prófugo de la justicia, las autoridades paraguayas capturaron a Erick Moreno, conocido como el 'Monstruo', quien era intensamente buscado por su historial de crímenes violentos en la zona norte de Lima. El operativo se llevó a cabo en un distrito fronterizo el miércoles 24 de septiembre, donde agentes policiales lograron reducirlo y colocarle grilletes, luego de un trabajo de inteligencia en coordinación con organismos internacionales.

El detenido se encontraba desaparecido desde hace meses, luego de que las autoridades peruanas lo incluyeran en la lista de los más buscados. Durante su tiempo en la clandestinidad, habría utilizado diversas ubicaciones falsas para evadir la justicia, según informó la policía de Paraguay. Al cierre de esta nota, 'El Monstruo' continuará en Paraguay, en donde cumplirá su prisión preventiva mientras se determina si será expulsado o extraditado hacia el Perú.

