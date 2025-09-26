HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicarios de Los Injertos se unirían a otras bandas criminales tras captura del 'Monstruo', advierte exjefe de la Brec Norte

La captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', no pone fin a la criminalidad en Perú, ya que otros sicarios podrían unirse a nuevas bandas delictivas, advierte el crnel. en retiro Francisco Rivadeneyra.

Los sicarios del 'Monstruo' continuarían delinquiendo. Foto: Composición LR

La detención de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', no significa el fin de la criminalidad en el Perú, según indica Francisco Rivadeneyra, coronel en retiro y exjefe de la División de Investigación Criminal Norte. Y es que los sicarios que pertenecían a los Injertos del Cono Norte formarían vínculos con nuevas bandas criminales tras la captura de su cabecilla en Paraguay.

La red que encabezaba Erick Moreno estaba dedicada principalmente a la extorsión y el sicariato. Incluso, esta organización carecía de una centralización, pues operaba de manera fragmentada en diversos puntos del país, precisó Rivadeneyra. "Son mercenarios que están sueltos. Va a generarse una atomización de estos grupos que se dedican a asesinar por una cantidad de dinero", menciona.

PUEDES VER: Erick Moreno alias El Monstruo seguirá en Paraguay: prisión y excusas del criminal más temido del Perú

Advierten que sicarios de 'El Monstruo' cambiarán de bando

De acuerdo a una entrevista en 24 horas, el coronel en retiro advirtió que los sicarios de 'El Monstruo' buscarían persistir en el mundo criminal a través de nuevas organizaciones delictivas. Según cuenta Rivadeneyra, esta situación representará un riesgo para los negocios, instituciones educativas y ciudadanos.

"Ahora ya están agrupándose de nuevo, son sujetos extranjeros. Esto se ha vuelto común porque finalmente es un grupo que busca seguir operando y se mantiene disponible para delinquir. Hay que mantenerse alerta", explicó Rivadeneyra.

El coronel en retiro precisó que la situación es preocupante, ya que algunos integrantes de la red criminal continúan operando desde prisión o bajo alguna protección policial. Por ello, considera que esto consolida el accionar de los delincuentes.

PUEDES VER: Coronel reveló que negoció liberación de criminales con 'El Monstruo' y General Zanabria afirma que la policía no puede liberarlos

La detención de 'El Monstruo' en Paraguay

Luego de pasar meses prófugo de la justicia, las autoridades paraguayas capturaron a Erick Moreno, conocido como el 'Monstruo', quien era intensamente buscado por su historial de crímenes violentos en la zona norte de Lima. El operativo se llevó a cabo en un distrito fronterizo el miércoles 24 de septiembre, donde agentes policiales lograron reducirlo y colocarle grilletes, luego de un trabajo de inteligencia en coordinación con organismos internacionales.

El detenido se encontraba desaparecido desde hace meses, luego de que las autoridades peruanas lo incluyeran en la lista de los más buscados. Durante su tiempo en la clandestinidad, habría utilizado diversas ubicaciones falsas para evadir la justicia, según informó la policía de Paraguay. Al cierre de esta nota, 'El Monstruo' continuará en Paraguay, en donde cumplirá su prisión preventiva mientras se determina si será expulsado o extraditado hacia el Perú.

Erick Moreno alias El Monstruo seguirá en Paraguay: prisión y excusas del criminal más temido del Perú

Coronel reveló que negoció liberación de criminales con 'El Monstruo' y General Zanabria afirma que la policía no puede liberarlos

La nueva identidad de 'El Monstruo': "Erick Moreno trató de pasar desapercibido en Paraguay" con pasaporte y DNI falso, según PNP

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Coronel reveló que negoció liberación de criminales con 'El Monstruo' y General Zanabria afirma que la policía no puede liberarlos

Transportistas de Lima se movilizan por la Panamericana Norte y Panamericana Sur hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Ranking Sunedu 2025: este es el top 5 de las mejores universidades públicas del Perú

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: "Nosotros somos los blancos"

