Lo que debía ser una noche llena de alegría y preparativos por la Navidad terminó en tragedia en Juliaca. Luzmila Paucar Quispe, comerciante de 55 años, falleció repentinamente mientras ofrecía panetones y artículos de temporada en el jirón Dos de Mayo, una de las calles más concurridas de la ciudad. Su partida inesperada dejó consternados a familiares, transeúntes y compañeros de trabajo.

La mujer se encontraba acompañada de sus parientes en la venta de productos tradicionales como chocolates, leche y panetones. En medio de la jornada, Luzmila se desvaneció, lo que alarmó a quienes estaban presentes. Una de sus hijas intentó auxiliarla, pero los esfuerzos no lograron revertir el desenlace. La familia quedó sumida en el dolor en vísperas de la Nochebuena.

Familiares señalan que la mujer tenía problemas respiratorios. Foto: Cortesía

Víctima sufría de problemas respiratorios

El hecho conmovió profundamente a comerciantes y serenos de la zona, quienes decidieron continuar con la venta de la mercadería de la víctima como muestra de solidaridad. Los transeúntes, al conocer lo ocurrido, colaboraron adquiriendo los productos.

De acuerdo con versiones cercanas, la madre de familia padecía problemas respiratorios que podrían haber desencadenado el fatal desenlace. Mientras se aguardaba la llegada de las autoridades, la escena estuvo marcada por el llanto de sus familiares y la consternación de quienes compartían la jornada comercial.

El fiscal de turno, acompañado de efectivos policiales y un médico legista, realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal en la urbanización La Capilla, donde se determinarán las causas del deceso.

