Siete homicidios en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Lima, La Libertad y Cusco. | Fuente: Maribel Mendo y Francisco Erazo / La República | Créditos: composición LR.

Aunque las autoridades continúan anunciando nuevas estrategias para frenar la criminalidad en el país, la cifra de homicidios continúa en ascenso. En las ultimas horas, siete personas han sido asesinadas a sangre fría en Lima, Cusco y La Libertad. Ante ello, la población ha expresado enérgicamente su preocupación, debido a las irreparables pérdidas de víctimas inocentes.

Tal es el caso de un policía que murió luego de ser alcanzado por dos disparos durante un enfrentamiento contra delincuentes. El policía no solo deja una huella imborrable en su institución, a la cual sirvió fielmente, sino también un gran dolor en su familia, sobre todo en sus dos hijos. Además, su muerte deja una muestra de los graves daños que causa la delincuencia a diario.

Con estas nuevas víctimas, los asesinatos a nivel nacional se incrementan a 4.882 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Enfrentamiento contra delincuentes deja un policía muerto en Cusco

El valeroso técnico PNP Alfredo Quispe Atayupanqui falleció la mañana de este lunes 1 de setiembre, luego de permanecer dos días luchando por su vida en el hospital de EsSalud, en Cusco. La víctima había recibido dos impactos de bala durante un enfrentamiento contra delincuentes en la provincia de Paucartambo. Su muerte ha incrementado la indignación de la población ante la ola criminal que acecha al país y exigen justicia inmediata.

"Él amaba mucho a su institución, muchas veces puso a la Policía por encima de todo", declaró notablemente afectada Delia Vargas, esposa del policía, quien sirvió durante 25 años. Fiel a su labor, Quispe Atayupanqui murió cumpliendo su deber cuando intentaba frenar los actos delictivos de un grupo de criminales, quienes minutos antes habían robado una ferretería y una bodega, llevando consigo más de 25.000 soles.

En honor al agente abatido, el jefe de la Región Policial de Cusco, Julio Becerra aseguró que no escatimarán esfuerzos para capturar a sus atacantes y lucharán hasta lograr que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Cabe mencionar que, la víctima deja dos hijos en la orfandad, uno de 18 años y otra en edad escolar.

Acribillan a joven universitario en Ate

Un nuevo crimen ha puesto en alerta a los vecinos de Ate. Luis Manuel Alcocer Mattos, joven estudiante que llegó desde Huaral para cumplir sus metas como profesional, fue brutalmente asesinado mientras regresaba a su domicilio.

Según relataron testigos, el crimen ocurrió cerca de las 10:00 p.m. cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes dispararon sin mediar palabra. Su hermano mayor corrió a su ayuda después de escuchar los disparos, pero fue demasiado tarde.

Vecinos del distrito señalaron que, pese a los constantes llamados exigiendo mayor presencia policial en la zona, las autoridades hacen caso omiso al aumento del crimen en Ate. Prueba del ineficiente accionar de las autoridades es la muerte de Luis Manuel.

Vecino fue asesinado mientras regresaba de jugar futbol en Bellavista

La inseguridad en las calles de Bellavista sigue en aumento. En esta ocasión, Carlo Alberto Medina Saravia (53), fue asesinado mientras jugaba fúbtol con amigos en una losa deportiva ubicada en el parque La Cruz.

“Camote”, como era conocido por sus amigos, recibió cinco impactos de bala. Camote, era conocido por organizar campeonatos de fulbito en la zona y ser un vecino activo en la organización de actividades deportivas.

Asesinan de varios disparos a exlocutor de radio en La Libertad

Tranquilo, noble y respetuoso, así describen a Deyvi Yeison Julián Melquiades, de 34 años, un exlocutor de radio que fue asesinado de varios disparos la noche del último domingo 31 de agosto. De acuerdo a sus familiares, la víctima fue impactada a la altura del cuello, la mandíbula y el corazón, lo que acabó con su vida inmediatamente.

Las primeras investigaciones policiales señalan que Deivy Julián regresaba a su vivienda, pocos minutos después de que se produjera una balacera en la Plaza de Armas. Su hermano, John Julián, relata que habló con él por celular cuando iba en camino y le pidió que mantenga cuidado ante la posibilidad de movimiento policial; sin embargo, una nueva ráfaga de disparos inició y, tras ello, no contestó más.

“Un amigo me llamó para preguntarme con qué ropa estaba mi hermano, luego me dijo 'Es tu hermano, lo han matado'", contó. Él descarta que el exlocutor haya muerto a causa de una bala perdida y exige a las autoridades que se investiguen los hechos.

Su muerte ha conmocionado a toda la comunidad de Quiruvilca, en la provincia Santiago de Chuco. Su ex casa de labores ofreció sus condolencias a través de sus redes sociales y se sumaron al pedido de justicia. En tanto, su madre, con la voz entrecortada, expresó: "¿Por qué a mi hijo? si él era tan bueno. Justicia".

Acribillan a dos hombres en plena vía pública de La Libertad

Sin remordimiento, sicarios acabaron con la vida de dos hombres en Alto Trujillo, La Libertad. De acuerdo a información policial, Jhon Anthony Saucedo Polo y otros hombre, quien sería Flavio César Tupa Mantilla, se encontraban sentados frente a una bodega en el sector 5A. De pronto, fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes les dispararon a quemarropa y sin mediar palabra.

El ataque causó el deceso de ambos de manera inmediata, causando conmoción entre los moradores de la zona. De acuerdo a la Policía, este doble crimen tendría como móvil un ajuste de cuentas, pues Saucedo Polo mantenía un historial delictivo. En mayo, él fue detenido junto a otras personas en posesión de dinamita, municiones y material extorsivo.

Al respecto, los vecinos se pronunciaron y pidieron mayor control policial en horas de las noche, pues temen que los enfrentamientos entre bandas criminales ocasionen daños colaterales.

Hombre asesina a su vecino de una puñalada en el pecho

Roberto Villegas Ávalos, de 42 años, perdió la vida luego de ser apuñalado en el pecho por su propio vecino. El hecho ocurrió en la calle Mayta Capac, en el distrito El Porvenir, en Trujillo, La Libertad. Según las primeras investigaciones, ambos habían protagonizado una discusión; sin embargo, inesperadamente, Robert Paul Asto Rodríguez, de 38 años, sacó un cuchillo y lo atacó.

Los testigos del hecho alertaron inmediatamente a la Policía, quienes iniciaron un operativo que finalizó con su captura, pese a que el acusado de homicidio intentó esconderse en el corral de una vivienda abandonada.

Durante su interrogatorio, el presunto homicida manifestó que su intención solo era cortarle el hombro, pero que la víctima puso su pecho. Tras conocerse esta información, los familiares, amigos y vecinos de la víctima se mostraron indignados y participaron de una protesta para exigir la pena máxima contra el homicida.