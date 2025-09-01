HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a exlocutor de tres disparos cuando regresaba a su casa en La Libertad

Familiares exigen justicia, mientras los vecinos, atemorizados por constantes actos de inseguridad, exigen acciones inmediatas.


Familia eixge el esclarecimiento del hecho.
Familia eixge el esclarecimiento del hecho. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República.

La violencia en el distrito minero de Quiruvilca, en La Libertad, cobró una nueva víctima. El último domingo 31 de agosto, al promediar las 11:00 p. m. fue asesinado Deyvi Yeison Julián Melquiades, de 34 años, exlocutor de la radio de Quiruvilca Tabocas. La víctima fue baleada cuando regresaba a su vivienda minutos después de una balacera ocurrida cerca de la Plaza de Armas.

Su hermano, John Julián Melquiades, relató al medio KadenaNoticias los momentos previos al crimen. “Minutos antes de la muerte de mi hermano había balacera por la Plaza de Armas. Más o menos a las 10:30 p. m., pero la policía no salió en el preciso momento”, señaló indignado.

Según contó, habló con Deyvi poco antes de que fuera atacado. “Lo llamé a las 10:45 p.m., me dijo ya estaba llegando y le pedí que tenga cuidado porque había balacera y, de repente, podía haber operativo. Después de unos minutos se escucharon más disparos y ya no contestó su celular”, detalló.

El hermano también describió cómo recibió la noticia. “Un amigo me llamó para preguntarme con qué ropa estaba mi hermano y luego me dijo 'Es tu hermano, lo han matado'. Le dispararon en el cuello, en la mandíbula y directo al corazón”, lamentó.

Sobre lo ocurrido, descartó que se trate de una bala perdida. “Lo que yo pienso es que mi hermano subía por el pasaje y los maleantes que venían disparando se encontraron con él. No sé si se han confundido o lo estaban siguiendo, pero bala perdida no fue”, enfatizó.

Ex casa de labores del locutor ofreció sus condolencias.

Ex casa de labores del locutor ofreció sus condolencias. Créditos: difusión.

Deyvi había trabajado en Radio Tabocas, aunque en los últimos años se dedicaba a la conducción de vehículos. Su familia descarta que haya tenido enemigos. “Mi hermano no era problemático, todos lo conocían. Somos nacidos y criados acá, no tenía problemas con nadie”, expresó John.

Su madre sin poder contener las lágrimas expresó: "¿Por qué mi hijito? todos quienes lo han conocido saben lo tranquilo que era, el ha sido tranquilo".

Situación de inseguridad desbordada

La situación de inseguridad en Quiruvilca, según los vecinos, es alarmante. “Acá casi todos los fines de semana escuchamos balas. También hay extorsiones y dejan explosivos. La municipalidad no hace cumplir las ordenanzas y la comisaría a veces está cerrada en la madrugada. Esto es tierra de nadie”, denunció el hermano de la víctima.

"No sabemos qué pasará más tarde o mañana con nuestros hijos, por eso pedimos justicia, ni en la casa uno está seguro", precisó una madre de familia bastante afectada por el hecho.

Familia y vecinos exigen justicia

Los familiares y vecinos exigen justicia y una investigación exhaustiva. “Queremos que la Policía nos dé respuestas claras. No queremos que esto quede impune”, dijo su hermano.

Una vecina agregó: "Pido justicia porque él ha sido un sustento para su madre. Autoridades de Quiruvilca, por favor, justicia para este crimen".

