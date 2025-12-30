HOYSuscripcion LR Focus

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Un ciudadano presentó una tacha contra la candidatura de Rafael López Aliaga. Según indicó en su petitorio, el partido no habría cumplido con las normas de la democracia interna en las elecciones primarias. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisible la tacha porque no se adjuntó el comprobante de pago.

Renovación Popular acumula dos pedidos de tachas contra su plancha presidencial. Foto: Composición/LR
Renovación Popular acumula dos pedidos de tachas contra su plancha presidencial. Foto: Composición/LR

El pasado 27 de diciembre, un ciudadano presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga por el partido político Renovación Popular. Según el escrito presentado, durante las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados se habría vulnerado el estatuto partidario, al presuntamente no cumplirse las normas establecidas para el desarrollo de los comicios internos.

En ese sentido, se solicitó que la tacha sea declarada fundada únicamente contra López Aliaga y que se le deniegue su participación en las Elecciones Generales 2026. Asimismo, se pidió la nulidad de las elecciones primarias del partido, de las cuales se derivó la elección del exalcalde de Lima como candidato presidencial.

36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

La solicitud se sustenta en que Renovación Popular realizó una elección interna bajo una modalidad distinta a la prevista en su estatuto, lo que habría "vulnerado la democracia interna". Según se lee en la tacha presentada, el partido estableció que las elecciones primarias se realicen mediante el voto universal de afiliados y no afiliados y que, para aplicar dicha modalidad, se debió presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la relación de ciudadanos no afiliados inscritos previamente como electores antes del 1 de septiembre de este año.

Si bien es cierto —precisa la tacha— Renovación Popular comunicó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su modalidad de elección el 29 de agosto, esta no coincidiría con lo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 31981). El escrito recuerda la Resolución Gerencial N.º 000035-2025-GOECOR/ONPE, en la que se establece que Renovación Popular realice los comicios internos mediante la modalidad de "Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados", fijado en el inciso b, del artículo 24 de la LOP.

"Asimismo, en consecuencia y de oficio, el Jurado Nacional de Elecciones debe excluir las listas de candidatos a diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino, por cuanto todas ellas derivan de un proceso de elecciones internas inválido", se lee en el documento.

Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisible la tacha presentada debido a que no se adjuntó el comprobante de pago, motivo por el cual se otorgó un día de plaza para subsanar dicho error.

