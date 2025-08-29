HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

El triple crimen fue perpetrado por dos sicarios que llegaron en motocicleta hasta el boulevard de Zárate. Las víctimas murieron pese a los intentos de auxilio de transeúntes.

Asesinan a tres personas frente a discoteca de SJL. Foto: Composición LR
Asesinan a tres personas frente a discoteca de SJL. Foto: Composición LR

La noche del jueves 28 de agosto, tres hombres fueron acribillados en la cuadra 4 del jirón Wiracocha, en pleno boulevard de Zárate, en San Juan de Lurigancho. Según información preliminar, las víctimas serían el dueño de los disco bares 'Gato Negro' y 'Perú Chela', junto a su sonidista y al administrador, quienes habrían sido atacados a quemarropa por dos sujetos. Las autoridades avanzan las investigaciones para esclarecer el triple crimen.

Nota en desarrollo...

