Sociedad

Crimen del abogado de ‘Caracol’ sería un mensaje para Barrio King, según la PNP

Asesinato por encargo. Moisés Mere Ruiz fue emboscado y acribillado delante de su esposa y de su hija de 2 años. Poco antes había salido de una vivienda en La Perla. Policía no descarta que crimen haya sido ordenado por una banda rival de Barrio King, la red criminal que encabezó Gerson Gálvez. 

El crimen del abogado Moisés Mere Ruiz ocurrió en el barrio de la Perla, en el Callao.
El crimen del abogado Moisés Mere Ruiz ocurrió en el barrio de la Perla, en el Callao.

En el barrio de La Perla, en Callao, el nombre de Moisés Mere Ruíz no era desconocido. Algunos lo llamaban ‘loco Mere’ , otros le decían  ‘el diablo’, pues fue defensor de Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, cabecilla de la temible organización criminal Barrio King que sembró el terror en el puerto chalaco.

La noche del sábado, Mere fue asesinado por sicarios en la cuadra cuatro del jirón Huáscar, tras haber salido de la vivienda de los familiares de su esposa. El abogado se encontraba en su camioneta junto a su cónyuge y su hija de apenas dos años.

Uno de los asesinos a sueldo, un sujeto de baja estatura y de tez blanca, lo interceptó y le disparó siete tiros cuando se encontraba al volante de su coche. “Fue a quemarropa”, revelaron testigos.

Aún con signos de vida, la víctima fue auxiliada por sus vecinos y trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión. Los médicos de turno en el área de emergencia no pudieron evitar su deceso.

De acuerdo a los agentes de investigación criminal del Callao, la esposa e hija resultaron ilesas. El atentado solo estuvo dirigido al letrado.

Para los agentes encargados del caso, este crimen sería un posible ‘ajuste de cuentas’ y habría sido ordenado por alguna organización criminal rival de Barrio King.

Lo que habrían buscado con este ataque, aseguran los investigadores, sería eliminar a una pieza fundamental en la estructura de Barrio King y enviar un mensaje a sus miembros.

De acuerdo a la Policía, Mere estaba vinculado a las investigaciones por presuntos delitos como de pago de sobornos a policías, fiscales y jueces del Callao para solucionar la situación legal de detenidos por casos de sicariato, extorsión entre otros cargos agravados.

Según las autoridades, a Moisés Mere se le responsabilizaba de contactar, sobornar y negociar con magistrados para que no ordenen sentencias largas contra los miembros de la organización criminal Barrio King.

En una oportunidad aclaró, durante una de las audiencias de ‘Caracol’, que él no era culpable de las falencias y errores que cometían algunas de las autoridades en el país.

Explicó que uno de sus clientes lo comenzó a llamar ‘diablo’ por la forma en que confrontaba a los jueces, fiscales y policías, lo que para él “era cierto, pero desde el ámbito de lo legal”, ya que, afirmaba, que él solo desarmaba las hipótesis poco firmes en los procesos.

El crimen de este abogado habría quedado registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes ya se encuentran en poder de la Policía.

Defensa de ‘Caracol’

Como se recuerda, Gerson Gálvez Calle, su principal patrocinado, fue capturado en el 2016, acusado de liderar Barrio King, la organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato, cobro de cupos, entre otros delitos de gran impacto.

El Poder Judicial lo condenó en el 2019 a 35 años de cárcel, pese a la batal legal que ejerció Mere, convertido entonces como uno de sus hombres de confianza.

‘Caracol’ fue procesado junto a más de 30 personas. Gerson Gálvez cobró triste notoriedad cuando se le sindicó como el responsable del ataque a la camioneta Porsche de Gerald Oropeza, presunto enemigo de su banda.

También estuvo implicado en el crimen de un excolaborador del Gobierno Regional del Callao, Wilbur Castillo, quien murió luego de ser baleado en La Perla, también por sicarios. Hoy permanece recluido en el penal de Challapalca, en Tacna.

Los últimos crímenes

Pese a estar en prisión, Barrio King fue investigado por diversos crímenes por encargo. Y es que actualmente los lugartenientes de ‘Caracol’ tratan de dominar el negocio de la extorsión no solo en el Callao, sino en gran parte de Lima Metropolitana.

El año pasado, un sujeto de nacionalidad venezolana fue asesinado de nueve disparos en las instalaciones de un bar llamado Casa Bulbo en Barranco. El objetivo de los dos ‘gatillleros’, que ingresaron era Antonio Frejeiro Vilela, hermano de Omar Fregeiro Vilela, el sicario ‘predilecto de Caracol’, de acuerdo a información policial.

Otro asesinato, el de Alexander Guerrero Torres, baleado en el Rímac, estaría vinculado a esta lucha de poder criminal entre Barrio King y sus rivales.

