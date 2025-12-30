El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, en medio de la creciente presión estadounidense sobre el régimen venezolano. En una breve intervención, Trump respondió a una pregunta de la prensa durante un pronunciamiento conjunto con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Bueno, yo hablé recientemente con él (Maduro). Pero no se ha conseguido gran cosa", señaló el mandatario, sin dar detalles sobre el contenido de la conversación. Sin mostrar interés en profundizar en el tema, Trump rápidamente desvió la conversación hacia otro periodista.

El primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela

Trump reveló este lunes que Estados Unidos atacó una "gran instalación" en el marco de su campaña contra el narcotráfico vinculada con el régimen venezolano. Explicó que el ataque se dirigió a una zona cerca de la costa donde se cargan los barcos con drogas. "Cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona", afirmó el mandatario, sin especificar si la operación ocurrió dentro de territorio venezolano.

En una entrevista previa, también había mencionado que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" la semana pasada, que según él, era utilizada para el tráfico de drogas. Este ataque se enmarca en la campaña liderada por Washington contra el narcotráfico en la región del Caribe, con la supuesta implicación del gobierno venezolano, al que Estados Unidos vincula con el Cartel de los Soles.

Un golpe "muy duro"

El mandatario señaló que la operación fue un golpe "muy duro" contra esta red, pero no precisó si el ataque ocurrió en aguas internacionales o en territorio venezolano.

Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho ningún comentario sobre el ataque revelado por Trump. Según la Agencia EFE, las declaraciones fueron hechas en una conversación con el multimillonario republicano John Catsimatidis, propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, donde ambos discutieron las acciones militares de EE.UU. contra las narcolanchas en el Caribe.