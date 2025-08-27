El sicario Miguel Vázquez, alias ‘El Gatillero’, confesó en un video, desde la clandestinidad, que fue el autor del asesinado del reconocido abogado Felipe Morey Rivas en Tarapoto. El criminal reveló que el motivo del crimen fue por dinero para pagar su vicio por las drogas y que está dispuesto a entregarse a la Justicia si negocia la reducción de pena en la cárcel.

El caso del abogado de Tarapoto conmocionó al país en el mes de marzo, cuando fue atacado a quemarropa con más de dos disparos al intentar subir a su vehículo tras salir de su oficina en la av. Circunvalación.

Sicario confiesa asesinato de Felipe Morey Rivas

En un video que circula en las redes sociales, el sicario Miguel Vázquez indicó ser el autor del asesinato del abogado Felipe Morey Rivas. De acuerdo a su confesión, el atentado habría ocurrido cuando estaba bajo el efecto del alcohol y la cocaína, y que lo hizo con el fin de conseguir dinero para comprar drogas.

“Pido perdón a los familiares de la persona llamada Morey Rivas. Yo soy una persona que consume droga desde los 14 años y soy alcohólico. Para solventar mi vicio, suelo robar para tener dinero y consumir”, reveló en el video.

El asesino declaró en una audiencia que su intención no fue un ajuste de cuentas, sino un asalto. Vázquez indicó que tras revelar lo que sucedió durante el crimen quería obtener una negociación para tener un beneficio o sentencia mínima en la cárcel.

"Yo quería dinero y quería consumir, entonces veo que abre la puerta de un carro, en eso, yo lo intercepto y le digo 'dame tu billetera, el celular, la plata' que era un asalto. La persona que era más alto que yo me forcejea para quitarme el arma y en mi desesperación para que no me quite fue que el arma se dispara y comienzo a seguir forcejeando y para que no me sigan yo disparo al suelo y me subo a la moto", confesó ‘El Gatillero’.

Fiscalía revela que sicario confesó por pruebas que tenía la Justicia

José Santos Gomero, fiscal a cargo del caso, aclaró al noticiero 'Buenos Días Perú', que la confesión de Miguel Vázquez no se dio porque esté arrepentido o por voluntad del acusado, sino que se realizó debido a las pruebas recabadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía sobre el crimen.

"Esta investigación continúa y estamos realizando actos de investigación, con allanamientos y posteriormente se realizarán otros actos procesales que se revelarán en su debido momento", indicó José Santos.

¿Qué pasó en el caso del abogado Felipe Morey Rivas?

De acuerdo con las imágenes de seguridad en Tarapoto, se observó que un delincuente armado sorprendió a la víctima (abogado Felipe Morey Rivas) por la espalda e intentó arrebatarle una mochila. Al oponer resistencia, el criminal logró quitarle la pertenencia y, aun cuando la víctima ya había caído al suelo, le disparó antes de huir junto a un cómplice en motocicleta.

Videos de medios locales revelaron que la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital II-2 de Tarapoto en un mototaxi. Sin embargo, llegó sin signos vitales.