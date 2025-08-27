HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Sociedad

Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

Miguel Vázquez, alias ‘El Gatillero’, admitió, desde la clandestinidad, que cometió el asesinato para "solventar su vicio" y que se entregará a la Justicia si negocia una reducción de pena.

El sicario conocido como ‘El Gatillero’ reveló ser autor del asesinato del abogado Felipe Morey Riva.
El sicario conocido como ‘El Gatillero’ reveló ser autor del asesinato del abogado Felipe Morey Riva. | Foto: composición LR/ captura ATV

El sicario Miguel Vázquez, alias ‘El Gatillero’, confesó en un video, desde la clandestinidad, que fue el autor del asesinado del reconocido abogado Felipe Morey Rivas en Tarapoto. El criminal reveló que el motivo del crimen fue por dinero para pagar su vicio por las drogas y que está dispuesto a entregarse a la Justicia si negocia la reducción de pena en la cárcel.

El caso del abogado de Tarapoto conmocionó al país en el mes de marzo, cuando fue atacado a quemarropa con más de dos disparos al intentar subir a su vehículo tras salir de su oficina en la av. Circunvalación.

PUEDES VER: Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Sicario confiesa asesinato de Felipe Morey Rivas

En un video que circula en las redes sociales, el sicario Miguel Vázquez indicó ser el autor del asesinato del abogado Felipe Morey Rivas. De acuerdo a su confesión, el atentado habría ocurrido cuando estaba bajo el efecto del alcohol y la cocaína, y que lo hizo con el fin de conseguir dinero para comprar drogas.

“Pido perdón a los familiares de la persona llamada Morey Rivas. Yo soy una persona que consume droga desde los 14 años y soy alcohólico. Para solventar mi vicio, suelo robar para tener dinero y consumir”, reveló en el video.

El asesino declaró en una audiencia que su intención no fue un ajuste de cuentas, sino un asalto. Vázquez indicó que tras revelar lo que sucedió durante el crimen quería obtener una negociación para tener un beneficio o sentencia mínima en la cárcel.

"Yo quería dinero y quería consumir, entonces veo que abre la puerta de un carro, en eso, yo lo intercepto y le digo 'dame tu billetera, el celular, la plata' que era un asalto. La persona que era más alto que yo me forcejea para quitarme el arma y en mi desesperación para que no me quite fue que el arma se dispara y comienzo a seguir forcejeando y para que no me sigan yo disparo al suelo y me subo a la moto", confesó ‘El Gatillero’.

Fiscalía revela que sicario confesó por pruebas que tenía la Justicia

José Santos Gomero, fiscal a cargo del caso, aclaró al noticiero 'Buenos Días Perú', que la confesión de Miguel Vázquez no se dio porque esté arrepentido o por voluntad del acusado, sino que se realizó debido a las pruebas recabadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía sobre el crimen.

"Esta investigación continúa y estamos realizando actos de investigación, con allanamientos y posteriormente se realizarán otros actos procesales que se revelarán en su debido momento", indicó José Santos.

¿Qué pasó en el caso del abogado Felipe Morey Rivas?

De acuerdo con las imágenes de seguridad en Tarapoto, se observó que un delincuente armado sorprendió a la víctima (abogado Felipe Morey Rivas) por la espalda e intentó arrebatarle una mochila. Al oponer resistencia, el criminal logró quitarle la pertenencia y, aun cuando la víctima ya había caído al suelo, le disparó antes de huir junto a un cómplice en motocicleta.

Videos de medios locales revelaron que la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital II-2 de Tarapoto en un mototaxi. Sin embargo, llegó sin signos vitales.

Notas relacionadas
Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

LEER MÁS
Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

LEER MÁS
Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

LEER MÁS
Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

LEER MÁS
Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

LEER MÁS
Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota