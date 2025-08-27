HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Franceso Minaya Tapia, el hombre asesinado en San Juan de Lurigancho (SJL), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en marzo del 2024 tras el robo perpetrado en contra del BCP de La Molina. Las autoridades no descartan que su crimen esté relacionado con un posible ajustes de cuentas.

El rostro y los movimientos del sicario, que mató a presunto implicado en robo de BCP La Molina, fueron grabados por las cámaras de seguridad.
El rostro y los movimientos del sicario, que mató a presunto implicado en robo de BCP La Molina, fueron grabados por las cámaras de seguridad. | Foto: composición LR | Latina Televisión

Un sicario asesinó a Franceso Pablo Minaya Tapia, de 38 años, presunto implicado en el robo de S/70.000 al Banco de Crédito del Perú (BCP), en su sede ubicada en el distrito de La Molina. El crimen ocurrió mientras el sujeto desayunaba en una juguería en San Juan de Lurigancho (SJL). El preciso momento del ataque fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio, así como los minutos previos.

En las imágenes se observa claramente el rostro del sicario y sus movimientos antes y después de ingresar al local, y atentar contra la vida de Minaya Tapia. Asimismo, se visualiza que la víctima se encontraba acompañada de una persona, cuya identidad aún no ha sido revelada. Tras los disparos, dicho ciudadano se retira del lugar con dirección desconocida.

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina

Minaya, el hombre asesinado, había sido detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en marzo del 2024, debido a que habría estado involucrado en el robo de la agencia BCP, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Melgarejo, en La Molina. Según los efectivos policiales, él era cómplice del robo junto a una banda criminal. Además, tenía antecedentes penales y compartía en sus redes sociales las armas que poseía.

Cabe señalar que las autoridades no descartan que su asesinato esté relacionado con un posible ajustes de cuentas. Los familiares de Minaya no han declarado a la prensa, pero sí han identificado su cuerpo. Además, ante los efectivos policiales, desconocieron al hombre que lo acompañaba en la juguería donde lo asesinaron.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

