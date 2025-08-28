Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Eran ‘los ojos y oídos’ de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Mostruo. Alrededor de diez y quince malos policías, entre oficiales y subalternos, filtraban información de operativos y facilitaban armas a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, de acuerdo a un informe confidencial de inteligencia.

Al menos tres policías han sido plenamente identificados por sus nexos con la banda, y se presume que habrían huido del país. En tanto, el Poder Ejecutivo aprobó la extradición, desde Paraguay, de Moreno Hernández para que cumpla en el Perú la condena que pesa en su contra por el delito de robo agravado.

La solicitud de extradición fue presentada por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento, cuando sea capturado, El Mostruo deberá responder en el Perú por el robo agravado cometido contra el ciudadano de Augusto Carbajal Cerna.

En el caso de los malos policías el caso expone el nivel de infiltración del crimen organizado en instituciones clave, como la propia PNP, y pone en jaque los esfuerzos por combatir la corrupción desde adentro.

DEPÓSITOS DE DINERO POR ‘PITUFEO’

La red que desde la clandestinidad dirige Erick Moreno usaba cuentas bancarias de por lo menos 25 personas naturales, para dividir los montos de extorsiones en cientos de depósitos y evitar ser detectados por los sistemas financieros peruanos.

Una de las principales operadoras era Geraldine Medrano quien de acuerdo a las investigaciones policiales envió remesas desde abril de 2024 hacia cuentas asociadas a el Monstruo en el extranjero.

Su hermana, Josety Medrano, también aparece en la trama: recibió 171 transferencias por S/ 182 mil y luego 2,748 depósitos fraccionados por S/ 43 mil.

Ambas movieron dinero desde Lima, aparentando actividades comerciales. Sin embargo, las remesas llegaban a Bolivia y Paraguay.

Claren Bados, identificada como la ‘cajera principal’ de la banda, figura como una influencer y emprendedora en redes. Pero según la Fiscalía, fue clave en la operación financiera: movió más de S/ 2 millones entre 2023 y 2024.

Viajó en dos oportunidades a Paraguay y Bolivia, donde presuntamente financió el escondite del Monstruo. El fiscal Edwin Velásquez precisó que se investiga el delito de lavado de activos y extorsión agravada.

El alcance de la red no se limita a civiles. El suboficial PNP Giorgi Araujo Alva, asignado a la comisaría de Santa Luzmila (Lima Norte), fue vinculado a las operaciones financieras.

Su expareja, Lizeth Albina Cruz Ruiz, quien fue detenida en Bolivia y entregada a la justicia peruana en mayo de 2025, también es clave en el aparato financiero.

De acuerdo a la Dirección de Investigación Criminal, Erick Moreno, alias el Monstruo, extorsionaba desde Paraguay y Bolivia. Uno de sus blancos fue la empresa de transporte Nueva América que pagó S/ 20 mil a su red.

La Fiscalía calcula que se movilizó más de medio millón de soles desde extorsiones, usando a más de 25 personas para mover dinero en fracciones (pitufeo).

MÁS DE S/ 5 MILLONES EN GANANCIAS

En junio se ejecutó un megaoperativo que permitió la desarticulación de ‘Los Injertos del Cono Norte’, donde fueron detenidas Martina Hernández y Liseth Ruiz Cruz, la madre y la pareja, respectivamente, de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

Las pesquisas indican que Martina Hernández cumplía un rol clave en la red financiera delictiva, encargándose de recolectar dinero proveniente de extorsiones y secuestros. Ella permanece con arresto domiciliario



El general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirincri, señaló que esta detención representó un avance importante para neutralizar la operatividad económica de la organización.

Como se sabe, Liseth Ruiz Cruz, pareja sentimental de ‘El Monstruo’ y madre de su hija, fue capturada en Santa Cruz, Bolivia. En su poder se hallaron celulares y diversos documentos vinculados a movimientos financieros.



Otro de los implicados capturado fue el suboficial PNP Israel Araujo Alva, alias Georgi, intervenido en su domicilio en Comas, donde intentó deshacerse de pruebas clave. Está siendo investigado por presuntamente haber filtrado información estratégica a alias ‘El Monstruo’, así como por facilitar y mantener armamento para la organización.



La organización ‘Los Injertos del Cono Norte’ operaba principalmente en Lima Norte, extorsionando a empresarios y transportistas mediante amenazas y violencia, y cometiendo otros delitos como sicariato y tráfico de armas.

Se estima que acumulaban más de cinco millones de soles en ganancias ilícitas, movilizando fuerte sumas de dinero al extranjero a través de un sistema de remesas.

El Ministerio del Interior mantiene activa la recompensa de S/1’000 000 por información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien cuenta con condenas por secuestro, homicidio y otros delitos graves.