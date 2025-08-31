Tres homicidios en las últimas 24 horas

La criminalidad no da tregua y en la última jornada volvió a dejar su rastro de muerte: tres nuevos homicidios en el Callao y las regiones de Ica y Tumbes. Los crímenes apuntan a ajustes de cuentas, entre los asesinados está el abogado de la organización criminal Barrio King, ultimado cerca de su casa.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.875 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Abogado de Barrio King fue asesinado frente a su familia en el Callao

La noche del último sábado, un nuevo homicidio se produjo en el jirón Huáscar, La Perla, Callao. La víctima fue identificada como Moisés Mere Ruiz (46), quien fue asesinado de siete balazos cuando se encontraba con su esposa e hija de apenas un año.

El ataque ocurrió cuando Mere estaba por estacionar su vehículo a media cuadra de su casa. Entonces -según testigos- un hombre se le acercó y le disparó a quemarropa. La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se certificó su fallecimiento. Su esposa e hija resultaron ilesas.

El ataque habría sido por un ajuste de cuentas, ya que Moisés Mere Ruiz era el abogado de la organización criminal Barrio King. Su rol habría sido clave obtener beneficios penales y evitar la detención de sus integrantes. No se descarta que su muerte haya sido ordenada por una banda criminal rival.

Hombre es acribillado dentro de su mototaxi en Pisco

Un hombre de 34 años murió acribillado la noche del 30 de agosto en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, región Ica. La víctima fue identificada como Carlos Yomona Rivera, quien fue baleado dentro de su mototaxi. La Policía sospecha de un probable ajuste de cuentas.

El crimen ocurrió cerca de las 8 p.m. en las inmediaciones de la calle Tizón Pacheco, cuando desconocidos interceptaron el vehículo de Carlos Yomona Rivera y le dispararon en varias oportunidades, este falleció dentro del mototaxi y los asesinos fugaron.

Con este asesinato se rompe la breve tranquilidad de seis días sin homicidios en la provincia pisqueña, que ha vuelto a quedar en zozobra. Los vecinos de Pisco exigieron a las autoridades mayor seguridad y dar con los responsables.

Joven es baleado en centro poblado de Tumbes

Un joven de 24 años murió baleado dentro de un mototaxi la tarde del 30 de agosto en el centro poblado Andrés Araujo Morán, provincia y departamento de Tumbes. La víctima fue identificada como Kevin Alexander Cano Huamán (24), quien habría sido seguido por sus asesinos hasta la zona de Ciudadela Noé, donde lo acribillaron.

El cuerpo de la víctima quedó entre el mototaxi y el pavimento. Todo apunta a un ajuste de cuentas. El año 2022, Kevin Alexander Cano Huamán fue detenido por tentativa de homicidio.

Este crimen alarga una racha mortal del crimen en Tumbes, que va por su tercer día consecutivo de asesinatos.