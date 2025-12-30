HOYSuscripcion LR Focus

Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
Choque frontal de dos trenes en ruta hacia Machu Picchu deja al menos 15 heridos

La colisión frontal de máquinas de Perú Rail e Inca Rail ocurrió a 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cusco. Personas afectadas son derivadas a clínicas de la capital imperial.

Choque frontal de dos trenes en ruta hacia Machu Picchu deja al menos 15 heridos
Choque frontal de dos trenes en ruta hacia Machu Picchu deja al menos 15 heridos | Foto: Composición LR.

En el kilómetro 82 del sector Qoriwayrachina, dos trenes de las compañías ferroviarias que operan en la ruta turística colisionaron cuando se dirigían al complejo Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu.

Según información preliminar, el accidente sucedió aproximadamente a treinta minutos de la estación Ollantaytambo y a dos horas de la ciudad del Cusco. Asimismo, los heridos están siendo trasladados hacia clínicas de la ciudad imperial.

La embajada de los Estados Unidos se ha comunicado con los afectados para facilitar su desplazamiento. Por otro lado, aún no se tiene conocimiento de las causad del choque.

