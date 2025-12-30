Choque frontal de dos trenes en ruta hacia Machu Picchu deja al menos 15 heridos | Foto: Composición LR.

En el kilómetro 82 del sector Qoriwayrachina, dos trenes de las compañías ferroviarias que operan en la ruta turística colisionaron cuando se dirigían al complejo Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu.

Según información preliminar, el accidente sucedió aproximadamente a treinta minutos de la estación Ollantaytambo y a dos horas de la ciudad del Cusco. Asimismo, los heridos están siendo trasladados hacia clínicas de la ciudad imperial.

La embajada de los Estados Unidos se ha comunicado con los afectados para facilitar su desplazamiento. Por otro lado, aún no se tiene conocimiento de las causad del choque.