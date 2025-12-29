HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

El horario especial del 31 de diciembre será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. para la mayoría de los bancos, mientras que el 1 de enero no habrá atención en agencias.

Estos son los horarios de atención de BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y BBVA.
Estos son los horarios de atención de BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y BBVA. | Foto: Andina | Composición: LR

Con motivo de las celebraciones de fin de año, los principales bancos del Perú ajustarán su horario de atención este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero. Como es habitual en estas fechas, las agencias operarán con jornadas reducidas el último día del año y permanecerán cerradas durante el primer día del 2026, debido al feriado nacional.

Bancos como el BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA y el Banco de la Nación ya tienen definidos esquemas especiales de atención para estas fechas. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus trámites y priorizar el uso de los canales digitales para evitar contratiempos.

Horarios especiales de atención por banco por fiestas de fin de año

Horarios especiales de atención por banco por fiestas de fin de año

BCP

El Banco de Crédito del Perú indicó que atenderá con normalidad el 31 de diciembre, únicamente en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. No obstante, el 1 de enero no habrá atención en agencias. Ese día, los clientes podrán realizar operaciones únicamente a través de la app, la banca por internet y los cajeros automáticos.

Interbank

Interbank, de mantener el esquema de años anteriores, estaría modificando también su horario el 31 de diciembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y el 1 de enero no brindaría atención presencial por tratarse de un feriado nacional.

Scotiabank

Scotiabank mencionó que abrirá sus oficinas el 31 de diciembre en un horario especial, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Para el 1 de enero, las agencias permanecerán cerradas. Sin embargo, el servicio de atención por banca telefónica estará disponible en su horario regular, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

BBVA

El BBVA afirmó que aplicará una jornada reducida el 31 de diciembre, ya que atenderá de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en sus agencias, mientras que el 1 de enero no contará con atención por ser feriado.

Banco de la Nación

El Banco de la Nación comunicó que modificará su atención el 31 de diciembre, con un horario de 8:15 a. m. a 12:30 p. m.; y si bien no presentó información acerca del día 1 de enero, sí mencionó que el 2 de enero la atención se realizará solo en agencias y oficinas especiales que se indican el siguiente enlace.

