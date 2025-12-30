Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Plan de gobierno fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

Plan de gobierno fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

Renovación Popular, partido político que postula a Rafael López Aliaga a la Presidencia de la República, planteó en su plan de gobierno la entrega de canastas básicas como una medida y “meta al 2026” para combatir la pobreza extrema, a la que considera un “lastre para el desarrollo”, según se detalla en su hoja de ruta presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En su corto plan de gobierno de 25 páginas, la agrupación política identificó la pobreza extrema como una seria problemática en el Perú, en ese sentido propuso que "disminuiremos de manera significativa los índices de pobreza extrema y desnutrición, por medio de canastas básicas que serán adquiridas de los productores agrícolas, mientras se reactiva la economía".

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: 36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

Para ello, Renovación Popular indicó que, en un eventual gobierno, se reforzarán las organizaciones populares para “distribuir la ayuda alimentaria a grupos en extrema pobreza”, con el objetivo de “convertirlos en una pujante clase de emprendedores”.

Además, el partido propone fortalecer los programas sociales y "garantizaremos la eliminación de duplicidades y filtraciones, reduciendo costos administrativos y fijando políticas de compras más convenientes y eficientes.

Los indicadores que utilizarán para medir la reducción de la pobreza extrema, sería el "incremento de desnutrición en los hogares de familia que menos tienen y el incremento de desempleo".

PUEDES VER: JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala