Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana
Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Renovación Popular, partido que postula a Rafael López Aliaga, propone canastas básicas para combatir la pobreza extrema en su plan de gobierno hacia 2026, presentado al JNE. Con esta medida, pretenden convertir a las personas en pobreza "en una pujante clase de emprendedores".

Plan de gobierno fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR
Plan de gobierno fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

Renovación Popular, partido político que postula a Rafael López Aliaga a la Presidencia de la República, planteó en su plan de gobierno la entrega de canastas básicas como una medida y “meta al 2026” para combatir la pobreza extrema, a la que considera un “lastre para el desarrollo”, según se detalla en su hoja de ruta presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a las Elecciones 2026.

En su corto plan de gobierno de 25 páginas, la agrupación política identificó la pobreza extrema como una seria problemática en el Perú, en ese sentido propuso que "disminuiremos de manera significativa los índices de pobreza extrema y desnutrición, por medio de canastas básicas que serán adquiridas de los productores agrícolas, mientras se reactiva la economía".

Para ello, Renovación Popular indicó que, en un eventual gobierno, se reforzarán las organizaciones populares para “distribuir la ayuda alimentaria a grupos en extrema pobreza”, con el objetivo de “convertirlos en una pujante clase de emprendedores”.

Además, el partido propone fortalecer los programas sociales y "garantizaremos la eliminación de duplicidades y filtraciones, reduciendo costos administrativos y fijando políticas de compras más convenientes y eficientes.

Los indicadores que utilizarán para medir la reducción de la pobreza extrema, sería el "incremento de desnutrición en los hogares de familia que menos tienen y el incremento de desempleo".

Plan de gobierno de Renovación Popular con miras a las Elecciones 2026

Plan de gobierno de Renovación Popular con miras a las Elecciones 2026

