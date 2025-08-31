Hombre es asesinado dentro de su auto en La Perla: intentó huir, pero se estrelló tras avanzar una cuadra
El crimen ocurrió entre los jirones Grau y Huáscar en el Callao. Ante lo sucedido, los vecinos de la zona piden a las autoridades garantizar la seguridad en el distrito.
La noche del último sábado 30 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda en La Perla, Callao. La víctima intentó huir de los sicarios, pero recibió varios disparos y solo avanzó una cuadra antes de estrellarse contra otra vehículo. Este lamentable crimen ocurrió entre los jirones Grau y Huáscar.
Tras los disparos, los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para auxiliar al herido y realizaron las diligencias correspondientes. El hombre fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos certificaron su muerte.
El asesinato generó pánico entre los residentes de la zona, quienes exigieron mayor seguridad y la implementación de medidas de firmes contra la delincuencia y criminalidad, con el fin de garantizar su protección.
Tras el crimen, los peritos de criminalísticas y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar para recabar las pruebas del delito e iniciar las investigaciones del caso. Asimismo, la Policía Nacional solicitó las cámaras del distrito con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
