La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos certificaron su muerte. Por su parte, la Policía Nacional realiza las investigaciones del caso. | Foto: composición LR | RPP

La noche del último sábado 30 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda en La Perla, Callao. La víctima intentó huir de los sicarios, pero recibió varios disparos y solo avanzó una cuadra antes de estrellarse contra otra vehículo. Este lamentable crimen ocurrió entre los jirones Grau y Huáscar.

Tras los disparos, los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para auxiliar al herido y realizaron las diligencias correspondientes. El hombre fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos certificaron su muerte.

Hombre es asesinado a balazos dentro de su auto en La Perla, Callao

El asesinato generó pánico entre los residentes de la zona, quienes exigieron mayor seguridad y la implementación de medidas de firmes contra la delincuencia y criminalidad, con el fin de garantizar su protección.

Tras el crimen, los peritos de criminalísticas y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar para recabar las pruebas del delito e iniciar las investigaciones del caso. Asimismo, la Policía Nacional solicitó las cámaras del distrito con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Canal de ayuda

