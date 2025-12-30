HOYSuscripcion LR Focus

Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
Sociedad

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Julio Flórez Rojas, un hombre de 78 años, desapareció el 29 de diciembre en San Borja. Su familia clama por ayuda para encontrarlo y solicita información sobre su paradero.

Familia de Julio Flórez Rojas reporta su desaparición en San Borja
Familia de Julio Flórez Rojas reporta su desaparición en San Borja

La familia de Julio Flórez Rojas, de 78 años, reportó su desaparición el último lunes 29 de diciembre, alrededor de las 6:00 p. m., en el distrito de San Borja.

Según la información difundida por sus allegados, el adulto mayor fue visto por última vez a la altura de la avenida San Borja Sur con la avenida San Luis. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que se ha iniciado una intensa búsqueda y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que permita ubicarlo.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

lr.pe

Al momento de su desaparición, Julio Flórez Rojas vestía gorra negra, chompa azul con rayas beige, pantalón de vestir color crema y zapatos de vestir marrones. Es descrito como un adulto mayor de contextura promedio.

La familia solicita que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato al +51 934 554 704. “Cualquier información es de gran ayuda”, indicaron, al tiempo que pidieron difundir el aviso para ampliar el alcance de la búsqueda.

Los familiares exhortan a la PNP y al Serenazgo de San Borja a desplegar sus equipos de búsqueda de personas desaparecidas y a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier avistamiento que pueda contribuir a dar con el paradero del adulto mayor.

