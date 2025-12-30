Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

La familia de Julio Flórez Rojas, de 78 años, reportó su desaparición el último lunes 29 de diciembre, alrededor de las 6:00 p. m., en el distrito de San Borja.

Según la información difundida por sus allegados, el adulto mayor fue visto por última vez a la altura de la avenida San Borja Sur con la avenida San Luis. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que se ha iniciado una intensa búsqueda y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que permita ubicarlo.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Al momento de su desaparición, Julio Flórez Rojas vestía gorra negra, chompa azul con rayas beige, pantalón de vestir color crema y zapatos de vestir marrones. Es descrito como un adulto mayor de contextura promedio.

La familia solicita que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato al +51 934 554 704. “Cualquier información es de gran ayuda”, indicaron, al tiempo que pidieron difundir el aviso para ampliar el alcance de la búsqueda.

Los familiares exhortan a la PNP y al Serenazgo de San Borja a desplegar sus equipos de búsqueda de personas desaparecidas y a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier avistamiento que pueda contribuir a dar con el paradero del adulto mayor.