Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano
Julio Flórez Rojas, un hombre de 78 años, desapareció el 29 de diciembre en San Borja. Su familia clama por ayuda para encontrarlo y solicita información sobre su paradero.
- MTC confirma cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular
- Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa
La familia de Julio Flórez Rojas, de 78 años, reportó su desaparición el último lunes 29 de diciembre, alrededor de las 6:00 p. m., en el distrito de San Borja.
Según la información difundida por sus allegados, el adulto mayor fue visto por última vez a la altura de la avenida San Borja Sur con la avenida San Luis. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que se ha iniciado una intensa búsqueda y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que permita ubicarlo.
TE RECOMENDAMOS
ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde las 00:00 horas"
Al momento de su desaparición, Julio Flórez Rojas vestía gorra negra, chompa azul con rayas beige, pantalón de vestir color crema y zapatos de vestir marrones. Es descrito como un adulto mayor de contextura promedio.
La familia solicita que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato al +51 934 554 704. “Cualquier información es de gran ayuda”, indicaron, al tiempo que pidieron difundir el aviso para ampliar el alcance de la búsqueda.
Los familiares exhortan a la PNP y al Serenazgo de San Borja a desplegar sus equipos de búsqueda de personas desaparecidas y a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier avistamiento que pueda contribuir a dar con el paradero del adulto mayor.