Sociedad

Arequipa: delincuentes vestidos de policías asaltan hotel y sustraen 10 mil soles

La semana pasada otro hotel del mismo dueño también fue blanco de la delincuencia. En ambos casos los malhechores usaron armas de fuego.


Jefe de la región policial no descarta que asaltantes sean policías en actividad.
Jefe de la región policial no descarta que asaltantes sean policías en actividad. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: Wilder Pari / La República.

Ataviados con prendas policiales, cinco sujetos asaltaron un hostal de la ciudad de Arequipa, la noche del domingo 31 de agosto. Los delincuentes iban armados y en su escape tuvieron un fuego cruzado con agentes de la PNP. Finalmente fugaron con 10 mil soles de la caja del establecimiento.

El robo ocurrió cerca de las 10.30 p.m. en el hostal Kaprichos, ubicado en la segunda cuadra de la avenida Los Incas, en el Cercado de Arequipa. Según informó el jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo del Campo, los delincuentes llevaban gorro y chaleco policial.

Puedes ver: Arequipa: indignación por grafiti en columna de portal de la Plaza de Armas

lr.pe

Del Campo señaló que al momento no se puede descartar que los asaltantes sean efectivos en actividad. Todo está en investigación. "No podemos descartar ningún tipo de hipótesis o conjeturas en este tipo de casos, sobre todo por la particularidad del uso de las prendas policiales", expresó.

Ante el llamado de los vecinos, un equipo policial de Radio Patrulla acudió anoche a la zona del robo, generándose un tiroteo con los delincuentes, pero estos lograron fugar. En la zona se halló un casquillo de bala y otros dos proyectiles impactaron en vehículos estacionados.

Otro hostal del mismo dueño fue asaltado hace días

Por si fuera poco, hace cuatro días fue asaltado otro hostal cuyo propietario era el mismo del atacado anoche, también se llamaba Kaprichos, aunque ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Al respecto, el jefe de la Divincri señaló que en el anterior asalto participaron tres delincuentes también armados y que robaron 1200 soles de la caja del hotel.

Puedes ver: Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 1 al 5 de septiembre

lr.pe

Investigan incendio provocado contra llantería

Sobre el incendio a la llantería en el distrito de Miraflores la madrugada del domingo, se comprobó por una videocámara que fue provocado. El dueño del negocio refirió que era extorsionado hace semanas y denunció el caso ante la PNP, pero no tuvo respuesta.

Al respecto, el coronel Del Campo indicó que el hecho no se investigó pues no estaban los mensajes extorsivos en el celular del agraviado. Añadió que ahora se está solicitando el levantamiento del secreto de comunicaciones para rastrear llamadas sospechosas.

Asimismo, se solicitará el apoyo de la Policía de Alta Tecnología para recuperar mensajes extorsivos que pudieran haber sido enviados bajo la modalidad temporal.

Finalmente, el jefe de la Divincri indicó que todavía no se define si tras el atentado están las organizaciones criminales extranjeras de Los Orientales o Los Negritos, o si se trata de bandas locales.

