Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Las capturas forman parte de la investigación fiscal sobre el accidente en el sector Pampacachua, dentro del distrito de Ollantaytambo.

El jefe de la Macro Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, informó que cuatro trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail fueron detenidos tras el choque de dos trenes turísticos en la ruta hacia Machu Picchu. El accidente ocurrió en el kilómetro 82, en el sector de Pampacahua, distrito de Ollantaytambo, y dejó 107 personas heridas, además de causar la muerte de uno de los maquinistas.

La autoridad precisó que las detenciones forman parte de la investigación fiscal y, como parte de las diligencias preliminares, se les practicó un dosaje etílico, cuyos resultados se esperan. Los detenidos permanecen bajo custodia en distintas dependencias policiales de Cusco y Ollantaytambo.

"Los maquinistas de ambas empresas, entre ellos uno que está herido y los otros dos de Peru Rail, están en calidad de detenidos. Además, se detuvo a una persona conocida como 'brequero'. A todos se les ha practicado el dosaje etílico", expresó Becerra a Nueva TV Noticias.

