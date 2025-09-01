Cusco: policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes en Paucartambo

Deudos lo recuerdan como un hombre fiel a su institución. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: composición LR / Luis Álvarez.

Deudos lo recuerdan como un hombre fiel a su institución. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: composición LR / Luis Álvarez.

Un enfrentamiento entre policías y delincuentes, en la provincia de Paucartambo (Cusco), terminó en tragedia. La mañana de este lunes 1 de setiembre, el técnico de la Policía Nacional del Perú (PNP), Alfredo Quispe Atayupanqui, falleció tras luchar por su vida en el hospital de EsSalud.

El último sábado, el agente había resultado gravemente herido durante un enfrentamiento armado con delincuentes, que habían asaltado a comerciantes locales en la comunidad de Qallakancha (Paucartambo), una zona de difícil acceso donde prolifera la minería ilegal.

El general PNP Julio Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco, informó que el ataque se produjo luego de que pobladores alertaran sobre el robo a dos negocios: una ferretería, de donde los criminales sustrajeron alrededor de S/ 5.000, y una bodega que había acumulado aproximadamente S/ 20.000 en ganancias.

“Al conocer la denuncia, enviamos a más de 20 efectivos para asegurar el área. En uno de los puntos estratégicos los delincuentes se toparon con nuestros agentes y se produjo el intercambio de disparos. Lamentablemente, el técnico Quispe Atayupanqui resultó herido y esta mañana hemos confirmado su deceso”, declaró el general.

Fiel a su institución

El agente, con 25 años de servicio en la institución, deja en la orfandad a dos hijos, uno de 18 años y otro aún en edad escolar.

"Mi hermano falleció en cumplimiento del deber, pedimos justicia. Por el momento estamos más preocupados por realizar los tramites para el sepelio", dijo Washington Quispe. Hermano de la víctima.

Delia Vargas, viuda del agente abatido, resaltó las virtudes de su esposo y su compromiso con la PNP. "Él amaba mucho a su institución, muchas veces poniendo a la Policía por encima de todo", declaró.

Plan cerco

La Policía ha desplegado más de 30 agentes en la zona para dar con los responsables. “No escatimaremos esfuerzos para capturarlos. Todo el peso de la ley caerá sobre estos delincuentes”, enfatizó el general PNP Becerra Cámara.

La Dirección de Homicidios de la PNP asumió las investigaciones, mientras no se descarta que los criminales pertenezcan a bandas armadas provenientes de otras regiones, atraídas por las actividades ilegales que se desarrollan en el área.