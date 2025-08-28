Conoce las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú | Foto: composición LR/UNMSM/UNI/PUCP.

Una de las decisiones más importantes en la vida de miles de peruanos que optan por el camino profesional es la elección de una carrera técnica o universitaria. En Lima, la cada vez mayor competencia ocasiona que el dilema sea más difícil para los jóvenes. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la plataforma MiCarrera ofrece información detallada sobre las carreras mejor pagadas y las universidades que tienen los egresados con los sueldos más altos.

¿Cuáles son las 5 carreras mejores pagadas en Perú?

Según la plataforma MiCarrera, estas son las 5 carreras mejor remuneradas en el país, con sueldos que superan los S/4.000 y pueden alcanzar los S/13.000.

Medicina

Sueldo mínimo: S/3.383

Sueldo máximo: S/9.715

Sueldo promedio mensual: S/6.909

Para los adultos de 30 años en adelante

Sueldo mínimo: S/4.777

Sueldo máximo: S/12.238

Sueldo promedio mensual: S/8.246

Odontología

Sueldo mínimo: S/1.025

Sueldo máximo: S/7.269

Sueldo promedio mensual: S/4.349

Para los adultos de 30 años en adelante

Sueldo mínimo: S/1.430

Sueldo máximo: S/8.070

Sueldo promedio mensual: S/4.555

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

Sueldo mínimo: S/1.650

Sueldo máximo: S/7.601

Sueldo promedio mensual: S/4.331

Para los adultos de 30 años en adelante

Sueldo mínimo: S/2.641

Sueldo máximo: S/13.617

Sueldo promedio mensual: S/7.807

Obstetricia

Sueldo mínimo: S/1.793

Sueldo máximo: S/7.088

Sueldo promedio mensual: S/4.187

Para los adultos de 30 años en adelante

Sueldo mínimo: S/2.414

Sueldo máximo: S/7.795

Sueldo promedio mensual: S/5.098

Ingeniería de Telecomunicaciones

Sueldo mínimo: S/1.650

Sueldo máximo: S/7.423

Sueldo promedio mensual: S/4.177

Para los adultos de 30 años en adelante

Sueldo mínimo: S/3.000

Sueldo máximo: S/13.551

Sueldo promedio mensual: S/7.783

Foto: BlogEstacio.

¿Cuáles son las universidades con los egresados mejores pagados?

De acuerdo con el MTPE, los profesionales mejor egresados no provienen de las que son consideradas las mejores universidades nacionales del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sino que destacan otras instituciones en este ranking.

Medicina

Universidad Ingreso promedio mensual Ingreso mínimo Ingreso máximo Universidad Nacional Federico Villareal S/8.481 S/5.264 S/13.772 Universidad Nacional Mayor de San Marcos S/8.056 S/3.419 S/13.671 Universidad Nacional de San Martín S/7.892 S/5.314 S/12.599

Odontología

Universidad Ingreso promedio mensual Ingreso mínimo Ingreso máximo Universidad Continental S/5.890 S/2.735 S/7.507 Universidad Nacional San Luis Gonzaga S/4.778 S/1.200 S/8.370 Universidad Católica de Santa María S/4.523 S/1.025 S/9.501

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

Universidad Ingreso promedio mensual Ingreso mínimo Ingreso máximo Pontificia Universidad Católica del Perú S/10.146 S/3.070 S/20.413 Universidad de Lima S/9.869 S/2.050 S/25.065 Universidad Nacional de Ingeniería S/8.805 S/3.070 S/19.089

Obstetricia

Universidad Ingreso promedio mensual Ingreso mínimo Ingreso máximo Universidad Católica de Santa María S/5.508 S/2.468 S/9.316 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga S/5.507 S/2.514 S/8.783 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann S/5.398 S/1.400 S/8.285

Ingeniería de Telecomunicaciones