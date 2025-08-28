Estas son las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú: Ni la UNI ni la UNMSM lideran ranking
En Lima, la cada vez mayor cantidad de jóvenes egresados aumenta la competencia en los puestos de trabajo, por lo que la elección de una carrera universitaria más importante y compleja.Conoce las instituciones, cuyos egresados perciben los mayores salarios en Perú.
Una de las decisiones más importantes en la vida de miles de peruanos que optan por el camino profesional es la elección de una carrera técnica o universitaria. En Lima, la cada vez mayor competencia ocasiona que el dilema sea más difícil para los jóvenes. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la plataforma MiCarrera ofrece información detallada sobre las carreras mejor pagadas y las universidades que tienen los egresados con los sueldos más altos.
¿Cuáles son las 5 carreras mejores pagadas en Perú?
Según la plataforma MiCarrera, estas son las 5 carreras mejor remuneradas en el país, con sueldos que superan los S/4.000 y pueden alcanzar los S/13.000.
Medicina
- Sueldo mínimo: S/3.383
- Sueldo máximo: S/9.715
- Sueldo promedio mensual: S/6.909
Para los adultos de 30 años en adelante
- Sueldo mínimo: S/4.777
- Sueldo máximo: S/12.238
- Sueldo promedio mensual: S/8.246
Odontología
- Sueldo mínimo: S/1.025
- Sueldo máximo: S/7.269
- Sueldo promedio mensual: S/4.349
Para los adultos de 30 años en adelante
- Sueldo mínimo: S/1.430
- Sueldo máximo: S/8.070
- Sueldo promedio mensual: S/4.555
Ingeniería de Sistemas y Cómputo
- Sueldo mínimo: S/1.650
- Sueldo máximo: S/7.601
- Sueldo promedio mensual: S/4.331
Para los adultos de 30 años en adelante
- Sueldo mínimo: S/2.641
- Sueldo máximo: S/13.617
- Sueldo promedio mensual: S/7.807
Obstetricia
- Sueldo mínimo: S/1.793
- Sueldo máximo: S/7.088
- Sueldo promedio mensual: S/4.187
Para los adultos de 30 años en adelante
- Sueldo mínimo: S/2.414
- Sueldo máximo: S/7.795
- Sueldo promedio mensual: S/5.098
Ingeniería de Telecomunicaciones
- Sueldo mínimo: S/1.650
- Sueldo máximo: S/7.423
- Sueldo promedio mensual: S/4.177
Para los adultos de 30 años en adelante
- Sueldo mínimo: S/3.000
- Sueldo máximo: S/13.551
- Sueldo promedio mensual: S/7.783
¿Cuáles son las universidades con los egresados mejores pagados?
De acuerdo con el MTPE, los profesionales mejor egresados no provienen de las que son consideradas las mejores universidades nacionales del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sino que destacan otras instituciones en este ranking.
Medicina
|Universidad
|Ingreso promedio mensual
|Ingreso mínimo
|Ingreso máximo
|Universidad Nacional Federico Villareal
|S/8.481
|S/5.264
|S/13.772
|Universidad Nacional Mayor de San Marcos
|S/8.056
|S/3.419
|S/13.671
|Universidad Nacional de San Martín
|S/7.892
|S/5.314
|S/12.599
Odontología
|Universidad
|Ingreso promedio mensual
|Ingreso mínimo
|Ingreso máximo
|Universidad Continental
|S/5.890
|S/2.735
|S/7.507
|Universidad Nacional San Luis Gonzaga
|S/4.778
|S/1.200
|S/8.370
|Universidad Católica de Santa María
|S/4.523
|S/1.025
|S/9.501
Ingeniería de Sistemas y Cómputo
|Universidad
|Ingreso promedio mensual
|Ingreso mínimo
|Ingreso máximo
|Pontificia Universidad Católica del Perú
|S/10.146
|S/3.070
|S/20.413
|Universidad de Lima
|S/9.869
|S/2.050
|S/25.065
|Universidad Nacional de Ingeniería
|S/8.805
|S/3.070
|S/19.089
Obstetricia
|Universidad
|Ingreso promedio mensual
|Ingreso mínimo
|Ingreso máximo
|Universidad Católica de Santa María
|S/5.508
|S/2.468
|S/9.316
|Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
|S/5.507
|S/2.514
|S/8.783
|Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
|S/5.398
|S/1.400
|S/8.285
Ingeniería de Telecomunicaciones
|Universidad
|Ingreso promedio mensual
|Ingreso mínimo
|Ingreso máximo
|Universidad ESAN
|S/8.815
|S/2.481
|S/20.163
|Pontificia Universidad Católica del Perú
|S/8.579
|S/2.300
|S/17.500
|Universidad Nacional de Ingeniería
|S/6.490
|S/2.567
|S/14.417