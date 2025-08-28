HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estas son las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú: Ni la UNI ni la UNMSM lideran ranking

En Lima, la cada vez mayor cantidad de jóvenes egresados aumenta la competencia en los puestos de trabajo, por lo que la elección de una carrera universitaria más importante y compleja.Conoce las instituciones, cuyos egresados perciben los mayores salarios en Perú.

Conoce las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú
Conoce las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú | Foto: composición LR/UNMSM/UNI/PUCP.

Una de las decisiones más importantes en la vida de miles de peruanos que optan por el camino profesional es la elección de una carrera técnica o universitaria. En Lima, la cada vez mayor competencia ocasiona que el dilema sea más difícil para los jóvenes. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la plataforma MiCarrera ofrece información detallada sobre las carreras mejor pagadas y las universidades que tienen los egresados con los sueldos más altos.  

PUEDES VER: Top de carreras mejor pagadas en Perú 2025

lr.pe

¿Cuáles son las 5 carreras mejores pagadas en Perú?

Según la plataforma MiCarrera, estas son las 5 carreras mejor remuneradas en el país, con sueldos que superan los S/4.000 y pueden alcanzar los S/13.000.

Medicina

  • Sueldo mínimo: S/3.383
  • Sueldo máximo: S/9.715
  • Sueldo promedio mensual: S/6.909

Para los adultos de 30 años en adelante

  • Sueldo mínimo: S/4.777
  • Sueldo máximo: S/12.238
  • Sueldo promedio mensual: S/8.246

Odontología

  • Sueldo mínimo: S/1.025
  • Sueldo máximo: S/7.269
  • Sueldo promedio mensual: S/4.349

Para los adultos de 30 años en adelante

  • Sueldo mínimo: S/1.430
  • Sueldo máximo: S/8.070
  • Sueldo promedio mensual: S/4.555

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

  • Sueldo mínimo: S/1.650
  • Sueldo máximo: S/7.601
  • Sueldo promedio mensual: S/4.331

Para los adultos de 30 años en adelante

  • Sueldo mínimo: S/2.641
  • Sueldo máximo: S/13.617
  • Sueldo promedio mensual: S/7.807

Obstetricia

  • Sueldo mínimo: S/1.793
  • Sueldo máximo: S/7.088
  • Sueldo promedio mensual: S/4.187

Para los adultos de 30 años en adelante

  • Sueldo mínimo: S/2.414
  • Sueldo máximo: S/7.795
  • Sueldo promedio mensual: S/5.098

Ingeniería de Telecomunicaciones

  • Sueldo mínimo: S/1.650
  • Sueldo máximo: S/7.423
  • Sueldo promedio mensual: S/4.177

Para los adultos de 30 años en adelante

  • Sueldo mínimo: S/3.000
  • Sueldo máximo: S/13.551
  • Sueldo promedio mensual: S/7.783
Foto: BlogEstacio.

Foto: BlogEstacio.

¿Cuáles son las universidades con los egresados mejores pagados?

De acuerdo con el MTPE, los profesionales mejor egresados no provienen de las que son consideradas las mejores universidades nacionales del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sino que destacan otras instituciones en este ranking.

Medicina

UniversidadIngreso promedio mensualIngreso mínimoIngreso máximo
Universidad Nacional Federico VillarealS/8.481S/5.264S/13.772
Universidad Nacional Mayor de San MarcosS/8.056S/3.419S/13.671
Universidad Nacional de San MartínS/7.892S/5.314S/12.599

Odontología

UniversidadIngreso promedio mensualIngreso mínimoIngreso máximo
Universidad ContinentalS/5.890S/2.735S/7.507
Universidad Nacional San Luis GonzagaS/4.778S/1.200S/8.370
Universidad Católica de Santa MaríaS/4.523S/1.025S/9.501

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

UniversidadIngreso promedio mensualIngreso mínimoIngreso máximo
Pontificia Universidad Católica del PerúS/10.146S/3.070S/20.413
Universidad de LimaS/9.869S/2.050S/25.065
Universidad Nacional de IngenieríaS/8.805S/3.070S/19.089

Obstetricia

UniversidadIngreso promedio mensualIngreso mínimoIngreso máximo
Universidad Católica de Santa MaríaS/5.508S/2.468S/9.316
Universidad Nacional de San Cristóbal de HuamangaS/5.507S/2.514S/8.783
Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannS/5.398S/1.400S/8.285

Ingeniería de Telecomunicaciones

UniversidadIngreso promedio mensualIngreso mínimoIngreso máximo
Universidad ESANS/8.815S/2.481S/20.163
Pontificia Universidad Católica del PerúS/8.579S/2.300S/17.500
Universidad Nacional de IngenieríaS/6.490S/2.567S/14.417
