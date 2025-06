Cada año, millones de jóvenes en el Perú buscan alternativas que les brinden estabilidad laboral y buenos ingresos, siendo las carreras universitarias las opciones más demandadas. Entre todas las especialidades, destaca una por ofrecer atractivos salarios y amplia demanda en el mercado laboral, con un sueldo promedio de S/ 6.000, llegando a superar en algunos casos los S/ 11.000. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea interrogantes sobre el futuro de esta profesión. Magno Aguilar Castillo, jefe de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), ofrece su perspectiva sobre cómo la IA está transformando el campo contable y qué habilidades serán necesarias para adaptarse a estos cambios.

¿Cuánto ganan hoy los profesionales de Contabilidad?

Según la plataforma MiCarrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la carrera de Contabilidad se encuentra entre las mejor remuneradas en Perú. Los profesionales jóvenes, de entre 18 y 29 años, perciben un sueldo promedio de S/ 2.535. El salario puede variar según la experiencia, llegando hasta un máximo de S/ 4.200 para los más jóvenes.

Sueldo mínimo: 1.200 soles

Sueldo máximo: 4.200 soles

Sueldo promedio mensual: 2.535 soles

Por otro lado, los contadores con más de 30 años de experiencia ganan en promedio S/6.000, alcanzando cifras de hasta S/11.563.

Sueldo mínimo: 1.903 soles

Sueldo máximo: 11.563 soles

Sueldo promedio mensual: 6.000 soles

Los contadores ganan en promedio S/6.000 al mes. Foto: Actualicese.

¿Desaparecerán los contadores con la inteligencia artificial?

Según el especialista Magno Aguilar Castillo, contador público por la Universidad de Lima con maestría en Administración de Empresas en la Université du Québec à Montréal (UQAM), la carrera no va a desaparecer, al menos en el corto plazo, aunque enfatizó que los profesionales tienen que transformar su formación para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

“No se trata de en cuántos años ocurrirá (que los trabajos de los profesionales de Contabilidad estén en peligro debido a la IA), porque ya está pasando. Las empresas actualmente buscan contadores con habilidades tecnológicas, capacidad analítica y una visión estratégica del negocio. Quienes no se adapten a estas nuevas exigencias corren el riesgo de quedar rezagados en el mercado laboral”, señaló para La República.

De acuerdo con Aguilar Castillo, la inteligencia artificial podría reemplazar a los contadores en las siguientes tareas, si es que estos no las ejecutan con valor agregado:

Ingreso de datos contables.

Elaboración de libros contables.

Reportes tributarios estándar.

Conciliaciones bancarias.

Validaciones rutinarias de comprobantes.

“La IA está automatizando procesos contables rutinarios: registro de transacciones, conciliaciones, clasificación tributaria. En Perú, esto está generando una presión para que el contador deje de ser un digitador de normas y se convierta en analista de negocios. El mercado exige contadores que entiendan los datos, no solo que los procesen”, explicó para este medio.

Magno Aguilar Castillo es especialista en Contabilidad con más de 40 años de experiencia en el ámbito empresarial. Foto: UARM.

¿Qué cambios traerá la IA en los profesionales de Contabilidad?

El futuro del contador se vislumbra como uno que requiere un conjunto diverso de habilidades. El jefe de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UARM menciona que el nuevo contador debe ser analítico, tecnológicamente competente y capaz de dialogar con profesionales de otras disciplinas.

“Muchos dicen que será una de las primeras en desaparecer y que ya no harán falta, porque los sistemas ya registran, ordenan, proyectan y hasta declaran por sí solos, pero el contador 5.0 no teme a la IA, porque sabe que el verdadero valor no está en la herramienta, sino en el ser humano que la utiliza con sentido”, expresó.

Asimismo, detalló que los profesionales de la carrera requieren de habilidades de análisis financiero, pensamiento crítico, dominio de herramientas tecnológicas (como Power BI, Excel avanzado, plataformas de IA contable), ética profesional, comunicación efectiva y comprensión del entorno económico y social.