Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Perú es conocida por su rigurosidad académica y la exigente preparación que requiere de sus postulantes. Cada año, miles de estudiantes se someten a un arduo proceso de estudio con la esperanza de ingresar a una de las instituciones más prestigiosas del país. La competencia es feroz y solo los mejores preparados logran pasar los exigentes exámenes de admisión. Uno de los casos es del estudiante Jorge Luis Berrocal, quien logró el tan ansiado ingreso en su primer intento tras varios meses de estudio.

En una entrevista, el muchacho, de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad, reveló que se preocupó por aprender de todo y también priorizar las letras. Como se sabe, el examen de la UNI no solo abarca las ciencias exactas, sino también habilidades de razonamiento y comprensión que son cruciales para el éxito en la prueba.

Estudiante se capacitó año y medio para postular a la UNI. Foto: Valencia nivel UNI/ YouTube

Estudiante UNI revela su método de estudio: "Practicaba razonamiento verbal"

Uno de los postulantes que sobresalió en este proceso fue Luis Berrocal, un alumno que obtuvo una calificación de 20 (física y química) en uno de los tres exámenes de admisión.

Este estudiante reveló que, además de enfocarse en las ciencias, dedicó una parte significativa de su tiempo a practicar razonamiento verbal. A pesar de que la UNI es una universidad orientada principalmente a las ciencias y la ingeniería, este joven reconoció la importancia de tener una preparación integral que incluyera el fortalecimiento de sus habilidades verbales. Su método de estudio consistía en la práctica constante de ejercicios de razonamiento verbal, así como la lectura de textos complejos para mejorar su comprensión y análisis crítico.

"Yo me preparé para ingresar (no para alcanzar un puesto de cómputo general). A mí también me sorprendió cuando di mi primer examen, me motivó, me dije 'Si pude estar entre los cinco primeros en el primer examen, ¿por qué no en los siguientes?'", relató.

"Yo salía de la academia a la 1.00 p. m. me iba a la biblioteca, una hora estudiaba razonamiento verbal, de ahí me iba a comer, volvía y practicaba el curso del día, matemáticas o ciencias, si me sobraba tiempo o me daba flojera de hacer matemáticas, (estudiaba) razonamiento verbal. Me gusta hasta ahora RV, tenía un compendio de preguntas, son textos cortos, pero algunos te hacen reflexionar, son bonitos", enfatizó.

La estrategia de este estudiante es notable porque contrasta con la de muchos otros postulantes que tienden a concentrarse únicamente en las materias científicas. La práctica del razonamiento verbal le permitió desarrollar una ventaja competitiva, ya que no muchos aspirantes le dan la debida importancia a esta área. Según su experiencia, dominar el razonamiento verbal no solo mejoró su rendimiento en los exámenes, sino que también le proporcionó habilidades valiosas para su futuro académico y profesional. Su enfoque holístico y su dedicación para perfeccionar tanto sus habilidades científicas como verbales fueron fundamentales para su éxito.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con gran reconocimiento en el país, debido a su excelencia académica. Foto: difusión.

"Estudia y trata de no ver con tanto medio el examen porque no significa que vaya a ser el más difícil del mundo, va a venir lo que has estudiado y lo vas a hacer", resaltó el muchacho.

Para aquellos que aspiran a ingresar a la UNI, la historia de este estudiante destaca la importancia de una preparación integral. No basta con sobresalir en matemáticas, física y química; los futuros postulantes deben también dedicar tiempo a desarrollar sus habilidades de razonamiento verbal.

¿Quiénes fueron los tres primeros puestos en cómputo general del examen de admisión de la UNI?

La UNI dio a conocer a los tres primeros puestos en cómputo general en su último examen de admisión. Estos son:

Alejandro Vásquez Escobar: 18.895 puntos

Manuel Gilvonio Saez: 18.834 puntos

Jorge Berrocal Barrientos: 18.539 puntos.

¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a la UNI?

Aunque una calificación de 11.006 en un examen de la UNI es la nota mínima para acceder a una plaza en la carrera de Ingeniería Petroquímica, no todas las profesiones disponibles en la UNI tienen el mismo nivel de exigencia. Otras especialidades requieren de un mayor puntaje para alcanzar una vacante.