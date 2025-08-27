Resultados OPSU 2025: link oficial y cómo saber si quedé seleccionado con cédula en el Sistema Nacional de Ingreso de Venezuela

Los resultados de la OPSU 2025 salieron con retraso, según denunciaron los aspirantes.

Los resultados de la OPSU 2025 salieron con retraso, según denunciaron los aspirantes.

Los resultados de la OPSU 2025 finalmente se publicaron. Luego de un preocupante retraso que causó molestia entre los bachilleres, se dio a conocer el listado de estudiantes que alcanzaron un cupo para una carrera universitaria gracias al Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de Venezuela.

En las últimas horas, diversos estudiantes denunciaron que la página de la OPSU estaba caída. Por tal motivo, no era posible consultar los resultados. Sin embargo, este 27 de agosto, algunos bachilleres venezolanos afirmaron que ya es posible iniciar sesión en la plataforma.

Resultados OPSU 2025: ¿cuál es el link oficial?

Te presentamos el link para ver los resultados de la OPSU 2025: https://sni.opsu.gob.ve/. Deberás iniciar sesión con tu número de cédula y contraseña.

¿Cómo saber si quedé seleccionado en la OPSU 2025?

De este modo puedes saber si quedaste seleccionado en la OPSU 2025:

Ingresa a la página web oficial de la OPSU

Escoge tu tipo de usuario (aspirante)

Ahora, ingresa tu número de usuario y contraseña

Luego, ingresa el código captcha en el recuadro correspondiente

Tras esto, pulsa en "acceder"

Una vez que ingreses, haz clic en la sección de resultados

Finalmente, la plataforma te indicará si fuiste seleccionado para la carrera que elegiste.

¿Cuándo salen los resultados OPSU, según el Sistema Nacional de Ingreso?

Este 25 de agosto, se debieron publicar los resultados de la OPSU, según informó el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Sin embargo, los aspirantes reportaron que el listado se publicó fuera de tiempo, es decir, días después.

Inclusive, algunos estudiantes indicaron que la página se cayó. Por este motivo, no pueden visualizar los resultados. Sin embargo, tras varios intentos, ciertos estudiantes lograron ingresar a la plataforma.