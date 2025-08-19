HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

Josué Bolívar Orihuela, joven de San Juan de Lurigancho, alcanzó el primer puesto en el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Ahora, tiene la meta de estudiar dos carreras en paralelo.

Genio de 17 años cómputo general de la UNI: Antes ingresó a la UNMSM y PUCP
Genio de 17 años cómputo general de la UNI: Antes ingresó a la UNMSM y PUCP | Foto: composición LR/La República/UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) reveló los resultados de su examen de admisión 2025-II, donde más de 5.000 postulantes compitieron por una de las 1.500 vacantes disponibles. Entre ellos destacó un joven de 17 años por alcanzar el cómputo general, una distinción reservada para el mejor puntaje de toda la prueba.

Josué Bolívar Orihuela, del distrito de San Juan de Lurigancho, a su corta edad ya había ingresado a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ahora que ha conseguido el primer lugar en Ingeniería de Sistemas, se plantea el reto de estudiar dos carreras universitarias al mismo tiempo.

¿Quién es Josué Bolívar Orihuela?

Josué Bolívar Orihuela es un joven de 17 años que vive en la zona de Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Es el mayor de cuatro hermanos y el primero de su familia en culminar la secundaria y apostar por una carrera de ingeniería.

Su formación escolar comenzó en el colegio público Juan Velasco Alvarado. Al terminar tercero de secundaria inició su preparación preuniversitaria, inscribiéndose en la Academia César Vallejo, donde reforzó sus conocimientos durante sus vacaciones de verano. Además, se trasladó a instituciones privadas para reforzar su preparación.

“En quinto de secundaria postulé a la Universidad San Marcos e ingresé a Ingeniería Civil (…). En febrero de este año postulé e ingresé a la Católica a Ingeniería Electrónica”, señaló en conversación con La República.

Estudiará dos carreras al mismo tiempo

Josué siempre estuvo motivado a los retos académicos. Tras ingresar a dos de las mejores universidades del Perú, decidió proponerse el reto de postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde obtuvo el cómputo general este último domingo 17 de agosto.

Como parte de un reto para ser un profesional más competitivo en el mercado laboral, ha decidido estudiar en paralelo Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas. Según indicó para este medio, la próxima semana iniciará sus clases en la PUCP. “Lo que quiero hacer es postergar un ciclo en la UNI e iniciarlo un semestre después", sostuvo.

Josué Bolívar en la fiesta de cachimbos de la Academia César Vallejo. Foto: La República.

Josué Bolívar en la fiesta de cachimbos de la Academia César Vallejo. Foto: La República.

¿Cuál fue su rutina de preparación para ingresar cómputo general en la UNI?

El camino hacia el cómputo general en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) requirió de disciplina y esfuerzo, pues el mismo Josué explicó que lo más complicado fue seguir el ritmo. Durante seis meses, diseñó una rutina estricta que iniciaba a las cinco de la mañana, repasando temas pendientes antes de asistir a clases. Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde recibía clases intensivas en la Academia César Vallejo, y al salir se instalaba en la biblioteca de su centro preuniversitario para reforzar lo aprendido. Siempre se llevaba un libro prestado a casa para seguir practicando.

Por las noches, repasaba los contenidos del día y revisaba los problemas de las pruebas de admisión pasadas. “Me ponía resolver problemas de exámenes pasados, que ha sido fundamental para mí. Eso lo hacía por lo general hasta las 10, 11 o 12 de la noche”, recordó.

Su esfuerzo se intensificó los dos últimos meses previos al examen, cuando extendió sus horas de estudio hasta cerca de la medianoche. Ahora, con el primer lugar en la UNI, su siguiente objetivo es llevar en paralelo las carreras de Ingeniería de Sistemas y Electrónica. "Me gustaría trabajar en ambos campos", agregó.

¿Dónde ver los resultados del examen de admisión UNI 2025-II?

El examen de admisión 2025-II de la UNI se desarrolló en tres fechas: el 13 de agosto (aptitud académica y humanidades), el 15 (matemática) y el 17 (física y química). Participaron más de 5.000 postulantes de todo el país, quienes disputaron 1.500 vacantes en 32 carreras distribuidas en 11 facultades.

Los resultados oficiales pueden revisarse en la página web de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Los interesados deben ingresar al portal de admisión, seleccionar la opción “Resultados Admisión 2025-2”, elegir la especialidad y verificar el puntaje obtenido.

