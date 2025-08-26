Este martes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció a través de sus canales oficiales la reducción a S/500 del monto de matrícula para titulados y egresados que busquen postular a una nueva carrera en la institución (antes S/1.000). Además, permitirá a los estudiantes de pregrado "que se encuentren en la condición de activos y regulares" postular a otra profesión en el proceso de Admisión 2026-II.

Ante ello, aclararon que esta última disposición solo se realizará de manera única en el iseñalado proceso y se deberá presentar la Declaración Jurada del Retiro Definitivo de la carrera anterior, misma que será brindada al estudiante por la Oficina Central de Admisión (OCA). "El retiro procederá de oficio si el postulante logra ingresar a la nueva carrera", acotaron.

Modifican reglamento de admisión para segunda carrera en San Marcos

Es necesario mencionar que estas nuevas reglas lograron ser concertadas luego de diversas protestas estudiantiles en las que alumnos indicaron que solo buscaban establecer un diálogo con la actual rectora de la universidad, la Dra. Jeri Ramón Ruffner, en una mesa de diálogo, la cual tuvo lugar este martes 26 de agosto.

Ante ello, autoridades, como el vicerrector académico de Pregrado, el director general de la OCA y el asesor legal del vicerrectorado; y los representantes estudiantiles del Consejo de Facultad, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, dispusieron sus ideas para llegar a un acuerdo.

Estudiantes protestaron en San Marcos por cobros en nuevo reglamento de admisión

La universidad había dispuesto que "aquellos postulantes que ingresen a una segunda carrera deberán pagar un derecho de matrícula de S/1.000 y una mensualidad de S/300 adicional", según su décima octava disposición complementaria presentada en el nuevo prospecto de Admisión 2026-I. Debido a este y otros reclamos, los estudiantes se organizaron y organizaron diversos plantones en la cara de estudios.

En declaraciones a La República el 20 de agosto, durante la segunda movilización del día, miembros de la federación universitaria indicaron que "lo principal es que se deroguen las últimas modificaciones del reglamento del examen de admisión, especialmente el artículo 39 y las disposiciones complementarias: décimo sexta, décimo séptima y décimo octava”. Además, cuando se concultó respecto al diálogo con las autoridades, indicaron que, hasta ese momento, estas no respondían a su llamado. "Queremos dialogar con ella (la rectora), pero no hay un interés por su parte. Enviamos un oficio solicitando una mesa de diálogo, no sé si lo habrá revisado”, afirmaron.

Junto a estas demandas, los estudiantes también exigieron mejoras concretas en bienestar universitario, las cuales comprendían más raciones alimenticias en el comedor, mejor calidad en los alimentos, más transporte interno (burritos) y la construcción de un nuevo pabellón de residencia estudiantil.

