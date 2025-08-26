Diez asesinatos más en las últimas 24 horas

Los asesinatos en el Perú continúan sin freno. En menos de 24 horas, diez personas han sido asesinadas en diversas regiones, a plena luz del día, en la vía pública y sin piedad. Aunque en la mayoría de casos el presunto móvil sería un ajuste de cuentas, la violencia incrementa la preocupación de la población, quienes temen convertirse en daños colaterales.

Por su parte, en las últimas horas, un trágico hecho se reportó en la región Apurímac. Un adolescente de 15 años fue hallado sin vida con signos de tortura, luego de que saliera a jugar fútbol con sus amigos. Increíblemente, horas más tarde, uno de sus compañeros, también adolescente, acudió a la comisaría y confesó ser el responsable junto a otros dos.

Con estos estremecedores crímenes, la cifra de homicidios se eleva a 4.860 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Puedes ver: Tres homicidios en las últimas 24 horas

Sicario asesina de un balazo a cliente dentro de juguería en San Juan de Lurigancho

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de una juguería en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió en el local “Estación Fruta”, ubicado en la calle Cipreses de Campoy, cuando un sicario encapuchado ingresó y disparó directamente contra Francesco Pablo Minaya Tapia, de 37 años, quien se encontraba compartiendo con un amigo. Tras el ataque, el acompañante huyó del lugar en busca de ayuda.

Cámaras de seguridad captaron al asesino merodeando la zona minutos antes del crimen, sentado en un mototaxi azul, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato por encargo. La Policía investiga las imágenes para identificar al atacante, mientras los vecinos del distrito expresan su alarma ante el creciente número de actos violentos que azotan la zona.

Joven es asesinado por resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho

Un indignante crimen ocurrió la madrugada del lunes en San Juan de Lurigancho. Neill Kevin Rojas Lovera, de 26 años, fue asesinado a balazos por delincuentes luego de resistirse al robo de su celular. El ataque se produjo en el cruce de la avenida Cantera con la calle 6, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Cámaras de seguridad captaron a los presuntos asesinos huyendo tras el ataque. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, pero lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus heridas. La Policía investiga el caso y los vecinos exigen mayor seguridad ante la creciente ola delictiva en el sector.

Comas: sicario irrumpe en vivienda y asesina a pareja de esposos a balazos

Una pareja fue asesinada a balazos la madrugada del 26 de agosto en el distrito de Comas, en un presunto ajuste de cuentas. Milagros María Agüero Atoche, de 43 años, recibió varios disparos dentro de una vivienda en la zona de El Carmen Alto. Su esposo, Jorge Luis Sence Guzmán, de 40 años, también fue herido cuando intentó defenderla. Ambos fueron trasladados al Hospital Sergio Bernales, pero lamentablemente fallecieron: ella en el camino y él en el nosocomio.

Según testigos, un sujeto armado ingresó al predio y disparó a quemarropa contra la pareja. La Policía y el Serenazgo acordonaron la escena del crimen y el Ministerio Público investiga el caso. Aunque aún no se confirma el móvil, fuentes policiales no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Ejecutan a joven de 30 balazos dentro de un auto en parque de El Agustino

Renzo Álex Rubina Noa, de 24 años, fue asesinado de al menos 30 disparos cuando se encontraba dentro de un automóvil negro, estacionado en el parque 4 de la zona de Ancieta Alta, en El Agustino. Fueron cuatro sicarios a bordo de dos motocicletas los que interceptaron el vehículo y abrieron fuego de manera directa y violenta.

La víctima murió en el acto y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima. Agentes del Departamento de Investigación Criminal llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La brutalidad del ataque hace presumir un posible ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen.

Huaura: sicarios acribillan a dos hombres en plena vía pública

La provincia de Huaura fue escenario de otro hecho de violencia extrema esta mañana. Dos hombres identificados como Leonardo Mattos Olano (47) y Jorge Luis Alcalá Dionicio (45) fueron ejecutados a balazos en el sector de Casa Vieja, en la zona de Loza. Según el informe médico, una de las víctimas recibió seis disparos en la cabeza y el hombro, mientras que la otra fue impactada con dos tiros en la cabeza y oído.

Ambos cuerpos fueron hallados sin vida en la vía pública, lo que ha generado conmoción entre los vecinos. La Policía Nacional se encuentra investigando el crimen, que por su modalidad y ensañamiento apunta a un posible ajuste de cuentas. Las autoridades forenses trasladaron los cuerpos a la morgue para las diligencias de ley.

Adolescente de 15 años es hallado sin vida tras salir a jugar fútbol en Apurímac

Tenía apenas 15 años y muchos sueños por cumplir, pero este lunes 25 de agosto apareció muerto en el sector Totoral del distrito San Jerónimo, en Anhuaylas. R.G.H., un estudiante de la I.E. Juan Espinoza Medrano, fue reportado como desaparecido por su padre luego de que no regresara a su vivienda tras ir a jugar fútbol con sus amigos.

Lamentablemente, horas después, a la angustia se le sumó el terror cuando su cuerpo sin vida fue hallado con signos de tortura y una roca a su lado, señalada como el arma mortal. "¿Qué le hicieron a mi hijo?", preguntaba su progenitor entre lágrimas.

Lo más impactante del caso llegó un poco más tarde. Uno de sus compañeros, otro adolescente, se acercó voluntariamente y en compañía de su madre a la comisaría con el objetivo de confesar un crimen: él, junto a otros amigos, lo habían matado; así lo reveló la tía de la víctima. Los tres quedaron detenidos.

Llenos de dolor, la familia del adolescente exige justicia. "Queremos saber qué sucedió esa tarde (…) tenemos una pena muy grande, él era como un padre para sus hermanos menores", enfatizó su tía. Recientemente, se ha difundido un video donde se observan, presuntamente, los últimos minutos con vida de R.G.H., el cual se encuentra siendo analizado por los peritos.

Sicarios asesinan a dos amigos y dejan herida a una mujer en Piura

Gran conmoción causó el asesinato de dos amigos en la provincia de Sullana, en Piura. Cerca de las 7 de la noche del último lunes, Jossue David Zapata Sánchez (35) y Anderson Smith Castillo Quintana (23) se encontraban libando en un bar del A.H. Pilar Nores. De pronto, tres sujetos a bordo de un mototaxi llegaron a la zona y, sin mediar palabra, los pasajeros comenzaron a dispararles a quemarropa, dejando sin vida en el acto a uno de ellos.

Los pobladores, aterrados por los disparos, trasladaron rápidamente a Anderson Smith hacia el hospital; sin embargo, falleció el trayecto. Lamentablemente, producto del ataque, una mujer también resultó herida por impacto de proyectil en la pierna. Ella tuvo que quedar internada.

Ante ello, la población se mostró muy preocupada, pues temen que estos hechos delictivos continúen causando daños colaterales. "Estamos cansados de tanta delincuencia, nos abruma tanto derramamiento de sangre", expresó uno de los vecinos. Por el momento, la Policía investiga las posibles causas del crimen, pero no descarta que se trate de un ajuste de cuentas por la forma del crimen.