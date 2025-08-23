Transportista de combi asesinado a balazos en Santa Anita por negarse a pagar cupo | Composición LR | LR/captura RPP

La inseguridad cobró la vida de otro transportista. Un conductor de combi de la empresa 'Service Canada', más conocida como la '505', fue asesinado a balazos el último viernes 22 de agosto en horas de la noche, en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, en el distrito de Santa Anita.

La víctima fue identificada como Percy Martin Custodio Arellano, quien recibió hasta diez disparos mientras finalizaba su jornada laboral. Testigos relataron que, mientras el chofer transportaba pasajeros, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.

Asesinan a chofer en Santa Anita tras negarse a pagar cupo, investiga PNP

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital más cercano en Santa Anita, pero lamentablemente su fallecimiento fue confirmado en el camino. Los pasajeros de la unidad relataron que los disparos iban dirigidos exclusivamente al chofer y que ellos salieron ilesos.

Transportistas de la empresa indicaron que su compañero se había negado a pagar cupo, motivo por el cual los sicarios lo asesinaron. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona, mientras los peritos de criminalística investigan el caso, que correspondería a una presunta extorsión contra la empresa de transporte.

