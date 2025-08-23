Transportista de línea ‘505’ es asesinado en plena ruta en Santa Anita: sujetos dispararon con pasajeros a bordo
Un chofer de la empresa 'Service Canada', conocido como '505', fue asesinado a balazos en Santa Anita. La víctima, Percy Martin Custodio, recibió diez disparos mientras finalizaba su jornada laboral.
La inseguridad cobró la vida de otro transportista. Un conductor de combi de la empresa 'Service Canada', más conocida como la '505', fue asesinado a balazos el último viernes 22 de agosto en horas de la noche, en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, en el distrito de Santa Anita.
La víctima fue identificada como Percy Martin Custodio Arellano, quien recibió hasta diez disparos mientras finalizaba su jornada laboral. Testigos relataron que, mientras el chofer transportaba pasajeros, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.
Asesinan a chofer en Santa Anita tras negarse a pagar cupo, investiga PNP
El conductor fue trasladado de inmediato al hospital más cercano en Santa Anita, pero lamentablemente su fallecimiento fue confirmado en el camino. Los pasajeros de la unidad relataron que los disparos iban dirigidos exclusivamente al chofer y que ellos salieron ilesos.
Transportistas de la empresa indicaron que su compañero se había negado a pagar cupo, motivo por el cual los sicarios lo asesinaron. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona, mientras los peritos de criminalística investigan el caso, que correspondería a una presunta extorsión contra la empresa de transporte.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
