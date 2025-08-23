HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Transportista de línea ‘505’ es asesinado en plena ruta en Santa Anita: sujetos dispararon con pasajeros a bordo

Un chofer de la empresa 'Service Canada', conocido como '505', fue asesinado a balazos en Santa Anita. La víctima, Percy Martin Custodio, recibió diez disparos mientras finalizaba su jornada laboral.

Transportista de combi asesinado a balazos en Santa Anita por negarse a pagar cupo
Transportista de combi asesinado a balazos en Santa Anita por negarse a pagar cupo | Composición LR | LR/captura RPP

La inseguridad cobró la vida de otro transportista. Un conductor de combi de la empresa 'Service Canada', más conocida como la '505', fue asesinado a balazos el último viernes 22 de agosto en horas de la noche, en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, en el distrito de Santa Anita.

La víctima fue identificada como Percy Martin Custodio Arellano, quien recibió hasta diez disparos mientras finalizaba su jornada laboral. Testigos relataron que, mientras el chofer transportaba pasajeros, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.

PUEDES VER: Atacan con explosivo a cúster en la Av. Canta Callao: conductor queda grave tras atentado

lr.pe

Asesinan a chofer en Santa Anita tras negarse a pagar cupo, investiga PNP

El conductor fue trasladado de inmediato al hospital más cercano en Santa Anita, pero lamentablemente su fallecimiento fue confirmado en el camino. Los pasajeros de la unidad relataron que los disparos iban dirigidos exclusivamente al chofer y que ellos salieron ilesos.

Transportistas de la empresa indicaron que su compañero se había negado a pagar cupo, motivo por el cual los sicarios lo asesinaron. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona, mientras los peritos de criminalística investigan el caso, que correspondería a una presunta extorsión contra la empresa de transporte.

PUEDES VER: Crímenes en el Callao se disparan: cifras de homicidios y extorsiones se elevan un 57% respecto al 2024

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cúster del Chosicano atropella a mujer y dos menores a bordo de motocicleta en Santa Anita

Cúster del Chosicano atropella a mujer y dos menores a bordo de motocicleta en Santa Anita

LEER MÁS
Revelan imágenes del atropello del 'Chosicano' contra madre y sus dos hijos a bordo de una moto

Revelan imágenes del atropello del 'Chosicano' contra madre y sus dos hijos a bordo de una moto

LEER MÁS
Cae miembro de banda Los Chukys de la amistad en Santa Anita: estaba acusado de extorsión, tráfico de terrenos y asesinatos en Lima Este

Cae miembro de banda Los Chukys de la amistad en Santa Anita: estaba acusado de extorsión, tráfico de terrenos y asesinatos en Lima Este

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

LEER MÁS
Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

LEER MÁS
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota