Sicario habría cobrado S/1 500 por asesinato en barbería de Trujillo

Detenidos integrarían la banda 'Los Compadres', dedicados a homicidios, extorsiones y amenazas. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

Un teléfono celular fue el detonante de un crimen por encargo en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó en conferencia de prensa que un presunto sicario, identificado como Gilbert Luis Meléndez Coronel, recibió S/1 500 para acabar con la vida de un hombre dentro de una barbería. El crimen tuvo lugar luego de una disputa vinculada al robo de un celular.

Según las declaraciones del coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la Divincri Trujillo, Christian Manuel Murrugarra Rafael, alias 'Jayco', sostuvo meses atrás una rencilla con el hijo de la víctima, a quien le robó su teléfono móvil. El joven exigía la devolución del aparato, lo que desencadenó una serie de amenazas que terminaron con el asesinato del padre.

De acuerdo con la investigación policial, 'Jayco' habría contactado a José Mario Giomar Hoyos Torres, alias 'Gordo Yomar', quien a su vez habría contratado a Gilbert Luis Meléndez Coronel como sicario. El pago pactado fue de S/1 500, según confirmó el coronel Huamán.

Tres detenidos y evidencias

En el marco de las diligencias, la PNP detuvo a tres personas: José Mario Giomar Hoyos Torres, alias 'Gordo Yomar'; Christian Manuel Murrugarra Rafael, alias 'Jayco'; e Ibania Yoselin Moreno Navarro, pareja del sicario. En el celular de Moreno se hallaron mensajes que corroboran la transacción y la presión para recibir el dinero. “¿Ya te pagaron?”, se lee en una de las conversaciones.

Durante el operativo también se incautaron una pistola, municiones de guerra, cargadores, tres kilos de marihuana, un ladrillo de clorhidrato de cocaína, stickers extorsivos vinculados a la banda 'Los Reyes del Norte', dinero en efectivo y varios celulares con videos y mensajes de extorsión.

“Estamos frente a una organización criminal que no solo se dedica al sicariato, sino también al tráfico de drogas y a las extorsiones en sectores como Nueva Esperanza, Florencia de Mora y otras zonas de Trujillo”, precisó el coronel Huamán.

Banda criminal 'Los Compadres'

La PNP indicó que los detenidos formarían parte de la facción criminal 'Los Compadres', organización que habría surgido de la alianza entre dos temidas bandas. 'Los Pulpos' y 'La Nueva Jauría'. Esta estructura opera bajo un esquema de violencia sistemática y estaría detrás de múltiples homicidios, extorsiones y amenazas en la región.

Las investigaciones policiales también señalan a que 'Jayco' habría participado en el asesinato de una ciudadana venezolana perpetrado en mayo de este año, cuando la víctima fue atacada por la espalda mientras se desplazaba en motocicleta.

El autor material del crimen, Gilbert Meléndez Coronel, permanece prófugo, pero ya fue plenamente identificado. La PNP cursó una alerta internacional a Interpol para facilitar su captura fuera del país.