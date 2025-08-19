Arequipa en medio de nueva guerra de organizaciones criminales: balean a joven venezolano dentro de su domicilio

Víctima quedó internado en el hospital Goyeneche con herida en el brazo, pecho y rostro. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: composición LR.

Víctima quedó internado en el hospital Goyeneche con herida en el brazo, pecho y rostro. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: composición LR.

Un ciudadano venezolano fue herido de cuatro balazos la madrugada de este 19 de agosto en su domicilio de la ciudad de Arequipa. El ataque se enmarcaría dentro de una nueva guerra de bandas extranjeras por la supremacía de los negocios ilícitos.

La víctima fue identificada como Jesús Calma Becerra de 23 años, quien fue atacado a la 1 a. m. dentro de su propio cuarto en un conjunto habitacional del distrito de Cayma. Según su pareja, el atacante iba encapuchado.

El atentado fue grabado por el agresor y difundido en redes sociales. Este ingresa al predio y ubica el cuarto de su víctima, que estaba con la puerta abierta. Entonces abre fuego contra el joven.

Jesús Calma Becerra recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado al hospital Goyeneche, donde permanece internado. Presenta heridas en el brazo izquierdo, rostro y pecho.

Atentado en medio de guerra de organizaciones criminales

El jefe de la Divincri Arequipa, coronel PNP Eduardo Del Campo, declaró que los indicios apuntan a que este nuevo episodio de violencia sería parte de la guerra entre las organizaciones criminales extranjeras Los Negritos y Los Orientales. Se disputan el mercado de la extorsión, la venta de drogas y la trata de personas.

Es más, el ataque contra el ciudadano venezolano sería respuesta al incendio de dos motocicletas ocurridos en la última semana. El video del ataque da luces sobre ello.

"Esto es para todo el que quiera seguir quemando motos, agarren ese negrito y recójanlo", indica en el video el sicario al disparar a Jesús Calma Becerra, además indica pertenecer al Cartel Caribe Nueva Generación, denominación con el que también se conoce a Los Orientales.

Según detalló el jefe de la Divincri, el venezolano Jesús Calma Becerra pertenecería a la facción de Los Negritos y sería el responsable de la que la última quema de motos. La PNP investiga si está relacionado a otros delitos.