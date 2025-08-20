Asesinan a niño de 8 años y joven en brostería en Huaura: sicarios dispararon más de 27 veces

En el distrito de Sayán, ubicado en la provincia de Huaura, ocurrió un nuevo acto de sicariato en un puesto de broaster en el centro poblado La Villa de la irrigación Santa Rosa. Según el reporte, dos víctimas, entre ellas un menor de 8 años, fueron alcanzadas por los disparos de los delincuentes.

El joven fue identificado como Jhonatan Huerta Castillo (26), quien sería un presunto miembro de la organización criminal Los Zeta de Sayán, según informes preliminares de la Policía Nacional del Perú. Huerta recibió más de 14 impactos de bala.

Huaura: sicarios asesinan a niño de 8 años y joven en puesto de broaster

Jhonatan Huerta se encontraba junto a su pareja en una brostería frente al complejo policial de La Villa cuando fueron rodeados por los sicarios, que iban a bordo de un auto. Estos últimos abrieron fuego con más de 27 disparos. El niño, quien había llegado al lugar minutos antes, también fue abatido por dos proyectiles, a la altura del cuerpo.

La pareja de Huerta también fue herida en la balacera. En consecuencia, las tres víctimas fueron trasladadas al centro médico más cercano de la zona. No obstante, el menor y el joven fallecieron en el camino debido a la gravedad de sus heridas. La fémina se encuentra en recuperación.

Joven fallecido sería miembro de organización criminal, según PNP

De acuerdo con investigaciones preliminares, el joven de 26 años figura como integrante de la temida banda criminal Los Zeta de Sayán. En ese sentido, la Policía presume que se trataría de una venganza. Cabe precisar que, en agosto de 2024, dicha red delictiva fue desarticulada por la PNP.

Finalmente, las autoridades indicaron que vienen realizando las diligencias correspondientes y que solicitarán cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos del caso. Asimismo, precisaron que realizarán la necropsia de ley para las dos víctimas mortales.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

