Tras la ausencia del 'Monstruo' en el Perú, nuevas bandas criminales han surgido en Lima Norte y buscando dominar el territorio. Foto: Composición LR

En Lima Norte hay una actual disputa entre al menos 4 bandas criminales, quienes a través de asesinatos y ataques a balazos buscan amedrentar a la ciudadanía. De acuerdo con la información policial, estas nuevas facciones son "Mafia", los "Deza", los "Jorobas" y la banda criminal de alias el 'Monstruo', los Injertos del Cono Norte.

Hasta hace algunos meses, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' era considerado el intocable de Lima Norte. No obstante, los meses que ha pasado fuera del país le han hecho perder dominio y otras bandas criminales han aparecido para atacar a los miembros de su organización, de acuerdo a la Policía Nacional.

Nuevas bandas criminales amenazan al 'Monstruo'

En medio de este nuevo enfrentamiento entre bandas criminales, las víctimas ya no solo se reducen a transportistas, sino también ingenieros de obras municipales, dueños de pequeños negocios y emprendedores. Recordemos que estos nuevos ataques buscan amedrentar a la población, tal como lo hacía la organización de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

La "Mafia" surge como una nueva organización que ha firmado manuscritos tras ataques a obras de construcción civil y negocios en diversas zonas del Cono Norte. Por ello, a esta banda criminal se le atribuye el crimen contra una joven ingeniera, quien fue baleada en plena obra municipal, lo que paralizó los trabajos de manera inmediata.

"Desde hoy acaba el Reinado de los Tontolines del Cono Norte, que cobran a gente humilde. Vamos por ti papaya, todo Belaúnde, Comas y Carabayllo. Que le sume a esos soplones. Ya que la justicia no hace nada, porque son cómplices, todo el Cono Norte se le levantara contra esas lacras inmunes", menciona una carta hecha por La Mafia C.N.

En tanto, otro de los grupos criminales que también han obtenido territorio en el Cono Norte son los Deza y los Jorobas, quienes han atacado distritos como Independencia, Comas y Los Olivos. Esta disputa por la zona no solo gira en torno al sector de transporte, sino también a proyectos públicos.

La caída del 'Monstruo' y el ataque contra los miembros de su banda criminal

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' es señalado como el cabecilla de los Injertos del Cono Norte, quien hoy es enfrentado por diversas organizaciones criminales en los distritos de Lima Norte, de acuerdo a información de la Policía Nacional. Tras frecuentes operativos, la red criminal del ahora más buscado del país ha ido perdiendo notoriedad. Incluso, estas nuevas mafias llegaron a detonar un explosivo en la vivienda que iba a ser ocupada por la madre de Moreno Hernández.

Las autoridades consideran que, ante la ausencia del 'Monstruo', nuevos criminales han tomado el poder en el Cono Norte. Por ello, los nuevos nombres mencionados con alias 'Timothy' un expolicía detenido en Estados Unidos, y alias 'Viejo Dolmos' sindicado de manipular obras municipales. Ante este escenario, la Policía Nacional del Perú lleva a cabo constantes operativos con la finalidad de desarticular los últimos rezagos de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte.

