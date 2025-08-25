HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Sociedad

Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

De acuerdo con la Policía Nacional, alias el 'Monstruo' ha ido perdiendo notoriedad en varios distritos del Cono Norte mientras nuevas bandas se disputan el dominio del territorio.

Tras la ausencia del 'Monstruo' en el Perú, nuevas bandas criminales han surgido en Lima Norte y buscando dominar el territorio. Foto: Composición LR
Tras la ausencia del 'Monstruo' en el Perú, nuevas bandas criminales han surgido en Lima Norte y buscando dominar el territorio. Foto: Composición LR

En Lima Norte hay una actual disputa entre al menos 4 bandas criminales, quienes a través de asesinatos y ataques a balazos buscan amedrentar a la ciudadanía. De acuerdo con la información policial, estas nuevas facciones son "Mafia", los "Deza", los "Jorobas" y la banda criminal de alias el 'Monstruo', los Injertos del Cono Norte.

Hasta hace algunos meses, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' era considerado el intocable de Lima Norte. No obstante, los meses que ha pasado fuera del país le han hecho perder dominio y otras bandas criminales han aparecido para atacar a los miembros de su organización, de acuerdo a la Policía Nacional.

PUEDES VER: Adulta mayor prefiere caminar en vez de usar el transporte público ante ola de asesinatos: "Mejor voy a pie"

lr.pe

Nuevas bandas criminales amenazan al 'Monstruo'

En medio de este nuevo enfrentamiento entre bandas criminales, las víctimas ya no solo se reducen a transportistas, sino también ingenieros de obras municipales, dueños de pequeños negocios y emprendedores. Recordemos que estos nuevos ataques buscan amedrentar a la población, tal como lo hacía la organización de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

La "Mafia" surge como una nueva organización que ha firmado manuscritos tras ataques a obras de construcción civil y negocios en diversas zonas del Cono Norte. Por ello, a esta banda criminal se le atribuye el crimen contra una joven ingeniera, quien fue baleada en plena obra municipal, lo que paralizó los trabajos de manera inmediata.

"Desde hoy acaba el Reinado de los Tontolines del Cono Norte, que cobran a gente humilde. Vamos por ti papaya, todo Belaúnde, Comas y Carabayllo. Que le sume a esos soplones. Ya que la justicia no hace nada, porque son cómplices, todo el Cono Norte se le levantara contra esas lacras inmunes", menciona una carta hecha por La Mafia C.N.

En tanto, otro de los grupos criminales que también han obtenido territorio en el Cono Norte son los Deza y los Jorobas, quienes han atacado distritos como Independencia, Comas y Los Olivos. Esta disputa por la zona no solo gira en torno al sector de transporte, sino también a proyectos públicos.

PUEDES VER: Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

lr.pe

La caída del 'Monstruo' y el ataque contra los miembros de su banda criminal

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' es señalado como el cabecilla de los Injertos del Cono Norte, quien hoy es enfrentado por diversas organizaciones criminales en los distritos de Lima Norte, de acuerdo a información de la Policía Nacional. Tras frecuentes operativos, la red criminal del ahora más buscado del país ha ido perdiendo notoriedad. Incluso, estas nuevas mafias llegaron a detonar un explosivo en la vivienda que iba a ser ocupada por la madre de Moreno Hernández.

Las autoridades consideran que, ante la ausencia del 'Monstruo', nuevos criminales han tomado el poder en el Cono Norte. Por ello, los nuevos nombres mencionados con alias 'Timothy' un expolicía detenido en Estados Unidos, y alias 'Viejo Dolmos' sindicado de manipular obras municipales. Ante este escenario, la Policía Nacional del Perú lleva a cabo constantes operativos con la finalidad de desarticular los últimos rezagos de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La confesión del brazo armado del ‘Monstruo’, hallado con fusiles y arsenal de guerra: "Solamente lo he guardado"

La confesión del brazo armado del ‘Monstruo’, hallado con fusiles y arsenal de guerra: "Solamente lo he guardado"

LEER MÁS
Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

LEER MÁS
Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Árbitro sufre agresión en partido de la Liga Distrital de Trujillo

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

Alerta naranja en Lima y otras regiones: nuevo fenómeno elevará las temperaturas, advierte Senamhi

Sociedad

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

Alerta naranja en Lima y otras regiones: nuevo fenómeno elevará las temperaturas, advierte Senamhi

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota