Tres homicidios en las últimas 24 horas

Durante la última jornada se registraron al menos tres nuevos homicidios en Lima y Callao, reflejando un preocupante avance de la criminalidad en el país. Estos hechos violentos evidencian la dificultad para frenar la ola de violencia que afecta a la población.

Con estos casos, la cifra total de asesinatos durante el gobierno de Dina Boluarte asciende a 4.850, según el conteo diario realizado por La República.

Callao: Hallan cadáver de un hombre con presuntos impactos de bala en el A.H. Boterín

La mañana de este lunes, la Policía Nacional halló el cuerpo sin vida de un hombre tendido en la vía pública, en las inmediaciones del Mercado Sarita Colonia, ubicado en el Asentamiento Humano Boterín. El fallecido, identificado como Christian Angelo Falla Castillo, de 36 años, presentaba presuntos impactos por proyectil de arma de fuego (PAF), aunque aún no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su muerte.

Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría PNP La Chalaca, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades no descartan un posible ajuste de cuentas, mientras los peritos de criminalística recaban evidencias en el lugar del hallazgo. La familia de la víctima ya fue notificada, y el caso ha quedado en manos de la unidad especializada de homicidios del Callao.

Callao: Asesinan a mototaxista de un disparo en la cabeza en Sarita Colonia

Una nueva escena de violencia se registró en el Parque Los Lobos, ubicado en el sector de Sarita Colonia, Callao, donde un mototaxista de aproximadamente 28 años fue brutalmente asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de su vehículo. El ataque dejó también gravemente herido a su acompañante que se hallaba en el interior del mototaxi. Según fuentes policiales, en la escena del crimen se hallaron cuatro casquillos de bala, y se presume que los disparos fueron ejecutados a corta distancia, uno de ellos directo a la cabeza de la víctima.

Agentes de la comisaría de Sarita Colonia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a ambas víctimas al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos confirmaron que el conductor del mototaxi llegó cadáver. Hasta el cierre de esta nota, la identidad del fallecido no ha sido confirmada, pero se supo que era padre de familia. La Policía ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre en el primer puerto.

Joven universitario de 18 años muere tras brutal agresión en Villa El Salvador

Diego Flores Bulnes, un estudiante de 18 años que cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, falleció luego de ser atacado por un grupo de cuatro hombres, presuntamente extranjeros, tras un altercado de tránsito ocurrido la tarde del sábado 23 de agosto en Villa El Salvador. Según familiares, Diego y su hermano David, conductor del vehículo, fueron perseguidos tras una discusión con los ocupantes de un auto gris, hasta que en la avenida Revolución fueron interceptados y agredidos físicamente.

Durante el incidente, los agresores retuvieron al hermano mayor mientras que Diego recibió varios golpes, principalmente en la cabeza, lo que le causó un aneurisma cerebral que provocó su muerte. Hasta ahora, solo uno de los presuntos responsables ha sido detenido. La familia exige justicia y pide que las investigaciones continúen para dar con todos los involucrados en este lamentable suceso.