Sociedad

Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

Dos hombres fueron asesinados en un bar de Sullana. Horas después, un trabajador de alta gerencia fue baleado a las afueras de un condominio.


Población exige el pronunciamiento de las autoridades respecto a la creciente inseguridad ciudadana.
Población exige el pronunciamiento de las autoridades respecto a la creciente inseguridad ciudadana. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: composición LR / cortesía.

Este último lunes 25 de agosto se produjeron dos hechos de extrema violencia en la región de Piura. En horas de la tarde dos hombres fueron asesinados a sangre fría en la provincia de Sullana, mientras que en Piura un funcionario del gobierno regional tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica local luego de ser interceptado por delincuentes.

Este último ataque se produjo en horas de la noche, a inmediaciones del condominio Bianco. Edson Caballero, quien labora como funcionario de alta gerencia, se movilizaba en su vehículo cuando los atacantes abrieron fuego contra él.

Puedes ver: Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

lr.pe

La víctima logró resguardarse en una cochera y resultó con una herida por impacto de proyectil en la zona del hombro izquierdo. La bala ingresó y salió, sin provocar mayores daños. Caballero fue trasladado a la clínica Belén de Piura donde se encuentra estable.

La fiscalía y personal de Divincri han iniciado las investigaciones para dar con los responsables tras este atentado.

Incrementan los muertos

En cuanto al doble asesinato, este aconteció la tarde del lunes en un bar del asentamiento humano Pilar Nores, en Sullana. Las víctimas fueron identificadas como Josué David Zapata Sánchez y Anderson Smith Castillo Quintana.

Según lo indicado por testigos, tres sujetos llegaron en una mototaxi hasta el establecimiento, donde comenzaron a disparar contra Zapata, quien intentó huir pero pronto fue alcanzado por las balas. Por otro lado, de forma preliminar, se supo Castillo habría sido una víctima colateral del ataque. Una mujer también resultó herida, quien fue trasladada al hospital de Apoyo II.

