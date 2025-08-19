MTC aprueba reglamento para expropiar terrenos y acelerar el Corredor Vial Apurímac–Cusco

El proyecto reducirá los tiempos de viaje entre Cusco y Apurímac. Foto: Composición LR

El proyecto reducirá los tiempos de viaje entre Cusco y Apurímac. Foto: Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Reglamento de la Ley N° 32355, que establece medidas especiales para la adquisición prioritaria de terrenos necesarios para el Proyecto de Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac–Cusco, una obra considerada clave para la integración y el desarrollo económico del sur del país.

La norma fue publicada este viernes 15 de agosto en el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N° 013-2025-MTC y tiene como objetivo reducir plazos y simplificar los procedimientos para la compra voluntaria de áreas, ofreciendo condiciones más beneficiosas para los propietarios.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco. Foto: Congreso de la República





Compensación y valores de referencia

El reglamento precisa que la compensación económica será de entre una y cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), adicional al valor total de tasación del inmueble. De esta manera se busca promover acuerdos directos y evitar procesos judiciales prolongados.

Los valores de referencia son los siguientes:

Predios rurales: S/ 21,97 por m²

Predios urbanos: S/ 125,57 por m²

Procedimientos más ágiles y seguridad jurídica

El MTC detalló que el proceso incluye identificación de áreas y beneficiarios, publicación de avisos en medios oficiales y regionales, y la formalización ante notario o juez de paz, lo que garantizará transparencia y seguridad jurídica.

Para evitar ocupaciones indebidas que retrasen la ejecución, el MTC, a través de Provías Nacional, contará con el apoyo de autoridades policiales, fiscales y locales para custodiar las áreas adquiridas.

Impacto del Corredor Vial Apurímac–Cusco

Este proyecto, que contempla cinco tramos de intervención a lo largo de 324 km, permitirá: