MTC aprueba reglamento para expropiar terrenos y acelerar el Corredor Vial Apurímac–Cusco
La Norma establece compensaciones adicionales y procedimientos rápidos para avanzar con la obra estratégica de la macroregión sur.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Reglamento de la Ley N° 32355, que establece medidas especiales para la adquisición prioritaria de terrenos necesarios para el Proyecto de Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac–Cusco, una obra considerada clave para la integración y el desarrollo económico del sur del país.
La norma fue publicada este viernes 15 de agosto en el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N° 013-2025-MTC y tiene como objetivo reducir plazos y simplificar los procedimientos para la compra voluntaria de áreas, ofreciendo condiciones más beneficiosas para los propietarios.
El proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco. Foto: Congreso de la República
Compensación y valores de referencia
El reglamento precisa que la compensación económica será de entre una y cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), adicional al valor total de tasación del inmueble. De esta manera se busca promover acuerdos directos y evitar procesos judiciales prolongados.
Los valores de referencia son los siguientes:
- Predios rurales: S/ 21,97 por m²
- Predios urbanos: S/ 125,57 por m²
Procedimientos más ágiles y seguridad jurídica
El MTC detalló que el proceso incluye identificación de áreas y beneficiarios, publicación de avisos en medios oficiales y regionales, y la formalización ante notario o juez de paz, lo que garantizará transparencia y seguridad jurídica.
Para evitar ocupaciones indebidas que retrasen la ejecución, el MTC, a través de Provías Nacional, contará con el apoyo de autoridades policiales, fiscales y locales para custodiar las áreas adquiridas.
Impacto del Corredor Vial Apurímac–Cusco
Este proyecto, que contempla cinco tramos de intervención a lo largo de 324 km, permitirá:
- Mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco
- Reducir los tiempos de viaje
- Facilitar el transporte de mercancías
- Dinamizar la economía local, beneficiando a miles de familias de la sierra sur