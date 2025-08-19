HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

MTC aprueba reglamento para expropiar terrenos y acelerar el Corredor Vial Apurímac–Cusco

La Norma establece compensaciones adicionales y procedimientos rápidos para avanzar con la obra estratégica de la macroregión sur.


El proyecto reducirá los tiempos de viaje entre Cusco y Apurímac. Foto: Composición LR
El proyecto reducirá los tiempos de viaje entre Cusco y Apurímac. Foto: Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Reglamento de la Ley N° 32355, que establece medidas especiales para la adquisición prioritaria de terrenos necesarios para el Proyecto de Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac–Cusco, una obra considerada clave para la integración y el desarrollo económico del sur del país.

La norma fue publicada este viernes 15 de agosto en el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N° 013-2025-MTC y tiene como objetivo reducir plazos y simplificar los procedimientos para la compra voluntaria de áreas, ofreciendo condiciones más beneficiosas para los propietarios.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco. Foto: Congreso de la República<br><br>

El proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco. Foto: Congreso de la República

Compensación y valores de referencia

El reglamento precisa que la compensación económica será de entre una y cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), adicional al valor total de tasación del inmueble. De esta manera se busca promover acuerdos directos y evitar procesos judiciales prolongados.

Los valores de referencia son los siguientes:

  • Predios rurales: S/ 21,97 por m²
  • Predios urbanos: S/ 125,57 por m²

Procedimientos más ágiles y seguridad jurídica

El MTC detalló que el proceso incluye identificación de áreas y beneficiarios, publicación de avisos en medios oficiales y regionales, y la formalización ante notario o juez de paz, lo que garantizará transparencia y seguridad jurídica.

Para evitar ocupaciones indebidas que retrasen la ejecución, el MTC, a través de Provías Nacional, contará con el apoyo de autoridades policiales, fiscales y locales para custodiar las áreas adquiridas.

PUEDES VER: MTC brinda un nueva fecha para exigir el uso obligatorio de cascos, chalecos y otros elementos de seguridad para motociclistas: ¿desde cuándo?

lr.pe

Impacto del Corredor Vial Apurímac–Cusco

Este proyecto, que contempla cinco tramos de intervención a lo largo de 324 km, permitirá:

  • Mejorar la conectividad entre Apurímac y Cusco
  • Reducir los tiempos de viaje
  • Facilitar el transporte de mercancías
  • Dinamizar la economía local, beneficiando a miles de familias de la sierra sur
Notas relacionadas
Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación

LEER MÁS
Vía Pasamayito, la millonaria obra que acumula muertes y accidentes a solo 3 años de su inauguración

Vía Pasamayito, la millonaria obra que acumula muertes y accidentes a solo 3 años de su inauguración

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

LEER MÁS
Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Sociedad

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Maestros cesantes y jubilados del Sutep marchan hacia el Congreso este 20 de agosto: reciben pensiones menores a S/ 800

Vía Pasamayito, la millonaria obra que acumula muertes y accidentes a solo 3 años de su inauguración

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota