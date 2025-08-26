El lamentable suceso ocurrió en el cruce de la avenida Cantera con Calle 6, en la zona de Santa María. Foto: Composición LR

El lamentable suceso ocurrió en el cruce de la avenida Cantera con Calle 6, en la zona de Santa María. Foto: Composición LR

En la madrugada del 25 de agosto, un joven taxista fue asesinado de un solo balazo en el pecho tras intentar resistirse al robo de su celular en el distrito de San Juan de Lurigancho. La tragedia ocurrió cuando dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron a pocos metros de su vivienda.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven agarró una piedra para defenderse de sus agresores, pero terminó abatido en el suelo. Los individuos tomaron sus pertenencias y huyeron.

Joven taxista fue baleado cuando se dirigía a su vivienda

La víctima fue identificada como Kevin Rojas Lovera, un joven que se dedicaba a realizar taxi. Esa noche, Rojas había llegado de trabajar y se dirigía a su casa cuando fue intervenido por los hampones en la avenida Cantera con Calle 6, en la zona de Santa María.

Uno de los sujetos disparó en diferentes direcciones contra el taxista. Este último logró golpear a su agresor, pero terminó siendo alcanzado por una bala que impactó en su pecho de forma directa.

Kevin Rojas falleció camino al Hospital de San Juan de Lurigancho

Tras la balacera desatada en SJL, el delincuente con el arma tomó el celular de Rojas y el resto de sus pertenencias. Seguidamente, los infractores dejaron el cuerpo de la víctima en el suelo. Un vecino de la zona se percató del hecho y alertó a los familiares del fallecido.

El cuerpo sin vida del taxista fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, el joven falleció camino al nosocomio. Actualmente, las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer este caso.

Canal de ayuda

