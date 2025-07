Gabriela Lazo representará al Perú este jueves en un destacado congreso de robótica avanzada e impacto social en Japón, el EEE ARSO 2025. La joven sanmarquina, quien participó en un congreso similar en Chile, busca inspirar a más mujeres a abrirse paso en las denominadas carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), especialmente a niñas que sueñan con transformar el mundo desde la ciencia.

Aunque en un inicio pensó en estudiar medicina, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en la ciencia y en las nuevas tecnologías. Fue así como decidió postular a la carrera de Ingeniería Biomédica en la UNMSM. Hoy, viajará a Japón gracias a lo que empezó como un pequeño proyecto en 2022, demostrando así que, en sus palabras, "no tenemos que saberlo todo para poder empezar algo, solo tener el valor de intentarlo".

Peruana gana beca con novedosa prótesis de robótica e inteligencia artificial

Desde un inicio, Gabriela siempre estuvo interesada en el impacto social de sus proyectos, y esta nueva propuesta no sería la excepción. "Esta iniciativa combina robótica blanda con inteligencia artificial para ofrecer un control más natural, preciso y adaptativo a personas con amputación de miembro superior, la estructura de la prótesis, inspirada en tejidos blandos, permite una mayor flexibilidad y confort en comparación con dispositivos rígidos tradicionales", indica.

En este sentido, afirmó que el objetivo final de la idea es acercar a las personas hacia "prótesis más asequibles, funcionales y personalizadas", así como abrir nuevas posibilidades en la "rehabilitación y asistencia funcional" en toda Latinoamérica. "El proyecto en sí tiene como objetivo que la persona o el usuario se reintegre en la sociedad", acotó.

Sin embargo, otros proyectos también fueron importantes para alcanzar su objetivo de asistir a Japón. InspirHerTech, su propia organización, nació a partir de una experiencia propia y con el reto de ayudar a estudiantes de secundaria y de primeros ciclos de universidad en la elección de su carrera. "A mí me pasó ello. Yo venía de querer estudiar medicina a pasarme a Ingeniería Biomédica. Cuando estuve estudiando mi primer año empecé a ver cursos netamente de la carrera de Ingeniería Electrónica, entonces empecé a preguntarme si realmente la carrera era para mí, si era lo que quería", explicó.

Es así que comenzó a divulgar videos contando su experiencia y la de otras compañeras. En estas publicaciones, tanto estudiantes como profesionales hablaban sobre su trayectoria en campos de tecnología y ciencias, destacaban los retos que enfrentaron y resaltaban sus logros en el área STEM. Para Gabriela, la joven fundadora, es primordial que las mujeres a las que quiere motivar sepan que "el mundo es un lugar para todos", y que, "si aún no sienten que es su lugar", es momento de construirlo.

¿Cómo logró ganar esta beca para representar a Perú en Japón?

Las convocatorias a la beca Idea Travel comenzaron el año pasado, en noviembre, y cerraron para la quincena de diciembre, pero no fue hasta mediados de febrero que Gabriela se enteró de su selección. Este apoyo financiero de 3.300 dólares cubrirá todos sus gastos, incluyendo pasajes, alimentación y estadía. La joven resaltó que este beneficio le permitía escoger como destino Europa o China, pero optó por Japón debido a que combinaba sus dos pasiones: impacto social y robótica avanzada.

"Técnicamente, lo que yo hice, que generalmente es lo que se pide en toda convocatoria, fue entregar una carta de motivación y otra de recomendación. Además, te piden que menciones los proyectos en los que has trabajado y el enfoque que le estas dando a tu carrera. No recuerdo si me pidieron inglés, me parece que no", recordó.

En este sentido, indica que este logro la impulsará para seguir inspirando a otras mujeres y promoviendo su representación en el campo científico, ya sea a través de la divulgación científica, como lo ha venido haciendo a través de InspirHerTech, asesorando proyectos, una labor que surgió recientemente, o divulgando becas como la que acaba de ganar. Incluso, invita a otras personas a que lo hagan de manera personal, en conversaciones diarias y con amigos, ya que, sobre todo, es importante recordar que "no tenemos que saberlo todo para poder empezar algo, solo tener el valor de intentarlo".

