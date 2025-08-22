La prueba mide el conocimiento de los escolares ante un examen de admisión real de la UNMSM. Foto: Gerson Cardoso/LR

La prueba mide el conocimiento de los escolares ante un examen de admisión real de la UNMSM. Foto: Gerson Cardoso/LR

Este 23 y 24 de agosto se llevará a cabo el simulacro de admisión San Marcos 2026-I, según informó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Dicha evaluación tiene el propósito de medir el nivel académico y desempeño de los estudiantes a través de la simulación de un examen de admisión real.

La casa de estudios ha establecido una serie de medidas de seguridad para garantizar la legalidad y el orden durante el proceso. La Oficina Central de Admisión (OCA) informó que está prohibido el ingreso con celulares, audífonos, relojes inteligentes, cámaras, USB u otros dispositivos electrónicos. A continuación, se detallará cuáles serán las especialidades y sus respectivas vacantes.

Simulacro San Marcos 2026-I: especialidades a evaluar y sus vacantes

Estas serán las especialidades que se evaluarán durante la prueba de la UNMSM y sus respectivas vacantes:

Sábado 23 de agosto

Ciencias Básicas

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Ingeniería

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Ciencias Económicas y de la Gestión

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Domingo 24 de agosto

Ciencias de la Salud

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Derecho: 135

Ciencia Política: 40

Literatura: 17

Filosofía: 17

Lingüística: 16

Comunicación Social: 18

Arte: 17

Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15

Danza: 6

Conservación y Restauración: 12

Lengua, Traducción e Interpretación: 15

Educación Inicial: 12

Educación Primaria: 16

Educación Secundaria: 60

Educación Física: 55

Historia: 15

Sociología: 22

Antropología: 23

Arqueología: 23

Trabajo Social: 35

Geografía: 35

¿En qué consiste la prueba del simulacro de admisión San Marcos 2026-I?

Según la institución, la prueba durará tres horas y constará de 100 preguntas. Estas estarán divididas en cinco áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El presente simulacro funciona como una herramienta de preparación para el examen de admisión de la San Marcos, una de las universidades más prestigiosas del Perú. Es importante señalar que Medicina, Derecho, Psicología e Ingeniería son algunas de las carreras que reciben miles de postulantes por pocas vacantes.

