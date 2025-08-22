HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Simulacro de admisión San Marcos 2026-I: revisa las especialidades a evaluar y sus vacantes

La Oficina Central de Admisión (OCA) advirtió a los escolares que está prohibido ingresar con celulares, audífonos, relojes inteligentes, cámaras, USB u otros dispositivos electrónicos.

La prueba mide el conocimiento de los escolares ante un examen de admisión real de la UNMSM. Foto: Gerson Cardoso/LR
La prueba mide el conocimiento de los escolares ante un examen de admisión real de la UNMSM. Foto: Gerson Cardoso/LR

Este 23 y 24 de agosto se llevará a cabo el simulacro de admisión San Marcos 2026-I, según informó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Dicha evaluación tiene el propósito de medir el nivel académico y desempeño de los estudiantes a través de la simulación de un examen de admisión real.

La casa de estudios ha establecido una serie de medidas de seguridad para garantizar la legalidad y el orden durante el proceso. La Oficina Central de Admisión (OCA) informó que está prohibido el ingreso con celulares, audífonos, relojes inteligentes, cámaras, USB u otros dispositivos electrónicos. A continuación, se detallará cuáles serán las especialidades y sus respectivas vacantes.

PUEDES VER: Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

lr.pe

Simulacro San Marcos 2026-I: especialidades a evaluar y sus vacantes

Estas serán las especialidades que se evaluarán durante la prueba de la UNMSM y sus respectivas vacantes:

Sábado 23 de agosto

Ciencias Básicas

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48

Ingeniería

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Ciencias Económicas y de la Gestión

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Domingo 24 de agosto

Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35

PUEDES VER: Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

lr.pe

¿En qué consiste la prueba del simulacro de admisión San Marcos 2026-I?

Según la institución, la prueba durará tres horas y constará de 100 preguntas. Estas estarán divididas en cinco áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El presente simulacro funciona como una herramienta de preparación para el examen de admisión de la San Marcos, una de las universidades más prestigiosas del Perú. Es importante señalar que Medicina, Derecho, Psicología e Ingeniería son algunas de las carreras que reciben miles de postulantes por pocas vacantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Hombre en Jaén hace espectacular salto sobre delincuente para evitar que le robe su motocicleta

Hombre en Jaén hace espectacular salto sobre delincuente para evitar que le robe su motocicleta

LEER MÁS
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota