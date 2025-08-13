Grandez, quien se va del Perú a estudiar su maestría el 25 de agosto, señala que un profesor de la UNI la motivó a estudiar ingeniería geológica. | Foto: composición LR/Andina

Grandez, quien se va del Perú a estudiar su maestría el 25 de agosto, señala que un profesor de la UNI la motivó a estudiar ingeniería geológica. | Foto: composición LR/Andina

Carolina Madeleine Grandez Medina egresó como ingeniera geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 2022, aunque su paso en la universidad inició de forma diferente: ella ingresó a los 15 años a dicha universidad pero a la carrera de Estadística por recomendación de su colegio. No obstante, Grandez sabía que dicha profesión no la inspiraba, por lo que realizó un examen de traslado e ingresó a la carrera mencionada inicialmente, misma que le permitiría acceder a un empleo en su área en Nueva Zelanda.

A la par en su estancia en la Decana de América, Carolina trabajaba para cubrir sus gastos personales y pagar su formación adicional. Es así que cerca al término de su profesión ya contaba con cursos internacionales en su currículum, los cuales le ayudarían al momento de postular por una beca en el exterior. "Yo sabía que terminando la universidad tenía que postular a una beca para estudiar en el extranjero porque no tenía la suficiente economía para pagarme una carrera ahí", declaró en conversación con La República.

Carolina, ingeniera geóloga de la UNMSM, estudiará su maestría en Francia, Bélgica, Suecia y Alemania

En diálogo con este medio, Grandez detalló que gracias a ser accreedora de la beca Erasmus Mundus, que cubre los gastos de viaje, los procesos para obtención de la visa y además te otorga una asignación de subsistencia, tendrá la oportunidad de estudiar en cuatro casas de estudio de diferentes países, "en mi caso son cuatro universidades que están a cargo del programa de Ingeniería de Georecursos", precisó.

"Estas universidades hacen un conjunto y juntan especialistas, desarrollan un sílabus: forman el curso para que estudien estudiantes de diferentes países y se puedan desarrollar profesionalmente. Pero eso no queda allí, ya que la ingeniera refiere que también se les brinda a los ganadores la oportunidad de hacer prácticas profesionales en empresas internacionales y en el último semestre también permiten hacer la tesis junto a especialistas del sector. Además, "también te preparan en cursos de negocio con enfoque en gerencia".

Ingeniera de la UNMSM tuvo que sacrificar muchas cosas por lograr la beca

"Yo creo que la mayoría de personas que apuntan a trabajar o estudiar en el extranjero su principal motivación es su familia. Yo voy allá con todas las ganas de mejorar mi ámbito profesional, pero cuando estás allá obviamente extrañas: extrañas a la familia, extrañas la comida, las facilidades que hay acá":

En ese orden de ideas, Grandez indicó que debido a su empleo en el exterior, no pudo pasar el Día de la Madre o el día del padre en compañía de sus progenitores. "Me perdí varias cosas y cuando estás afuera realmente valoras, valoras los momentos pequeños; pero yo sé que es por mejoría tanto mía como de mi familia que vaya al extranjero a crecer como profesional o como persona".

Así fue la preparación de Carolina Grandez para acceder a la beca y estudiar su maestría en Europa

Carolina postuló al programa en noviembre del 2024, luego de varios intentos pretendiendo acceder a una beca fuera del país, por lo que una nueva solicitud no le resultaba nuevo, considerando también que "ya tenía casi todos los documentos listos". Y es que la exigencia de la ingeniera inició en el momento que empezó a estudiar en la UNMSM. "Desde que entré en pregrado hice que mi perfil sea potencial [con relación a ser considerada para becas en el exterior], me metía a concursos, mis profesores me apoyaban para hacer investigación, tenía mentores" En adición, Grandez también estudió el idioma inglés, consciente de la exigencia del conocimiento y dominio de esta lengua en el extranjero y a sabiendas también de las oportunidades a las que podría conseguir.

Asimismo, la egresada de la UNMSM relató que amigos suyos que estaban llevando cursos en el exterior la apoyaron durante su postulación a la beca Erasmus Mundus: "Conozco a algunos compañeros que están en el extranjero estudiando con otro tipo de becas y ellos me aconsejaban qué debía tener listo. Adicional a eso, pedía consejos a mis profesores que también han estudiado en el extranjero con beca y ellos fueron las principales personas que también me incentivaron a estudiar fuera del país".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.