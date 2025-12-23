Policía es condenado a 3 años de prisión y a pagar S/24.000 por golpear a detenido en San Bartolo
El agente golpeó al detenido Jhony Huamán en la comisaría de San Bartolo, causando lesiones que requirieron atención médica en enero de 2023, según la acusación fiscal.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo logró que se dicte una condena contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Franklin Maguiña, por el delito de abuso de autoridad, en agravio de una persona detenida en flagrancia, hecho ocurrido en la comisaría de San Bartolo.
El fallo impone tres años de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año y el pago de una reparación civil de S/24.000, luego de acreditarse que el agente golpeó al ciudadano Jhony Huamán dentro de la referida dependencia policial.
Detenido sufrió maltrato físico en el 2023
El fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina presentó la acusación por el caso registrado el 31 de enero de 2023. De acuerdo con los informes, Jhony Huamán fue llevado a la comisaría de San Bartolo, donde sufrió agresiones físicas durante su permanencia. Debido a las lesiones, fue necesario trasladarlo a un centro de salud cercano para que recibiera atención médica.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad del suboficial Franklin Maguiña. Como resultado, también se dictó una sentencia que obliga a Víctor Medina, otro efectivo presente en la escena, al pago de una reparación civil de S/3.500, tras confirmarse que omitió informar a su superior sobre los incidentes ocurridos en la comisaría.
