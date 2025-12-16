Luego de 40 años sin intervenciones de fondo, la Municipalidad de San Martín de Porres culminó la remodelación integral de un importante sector del distrito, marcando un hito para los vecinos de la urbanización Valdiviezo. La obra comprendió la mejora de pistas, veredas, áreas verdes y señalización, además de la implementación de medidas orientadas a reforzar la seguridad vial.

La intervención se desarrolló en dos ejes clave del distrito, la avenida Los Álamos y la avenida Túpac Amaru, vías estratégicas que ahora presentan mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular. La culminación de los trabajos fue celebrada por la comunidad, que durante décadas demandó soluciones para una infraestructura deteriorada que afectaba su calidad de vida.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Renuevan avenida Tupac Amaru en San Martín de Porres. Foto: Difusión

Una obra esperada por más de cuatro décadas

Durante la inauguración, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, destacó el abandono histórico que enfrentó la zona y el alcance de los trabajos ejecutados. “Durante décadas nadie ha mirado a Valdiviezo, ni para parchar un hueco. Encontramos pistas destruidas", señaló la autoridad edil.

La remodelación responde a una demanda vecinal acumulada por años, en un sector donde el deterioro de la infraestructura generaba problemas de transitabilidad y riesgos constantes para peatones y conductores. Con la culminación de la obra, se busca revertir esa situación y sentar las bases para un entorno urbano más seguro y ordenado.

Inauguran renovación de avenida Tupac Amaru en SMP. Foto: Difusión

Mejoran olvidada vía en San Martín de Porres

Los trabajos incluyeron el bacheo integral de pistas y veredas, la construcción y resane de aceras, la ejecución y reparación de sardineles, así como el mejoramiento de bermas. A ello se sumó la instalación de señalización vial renovada y camellones que funcionan como reductores de velocidad, con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito en la zona.

Asimismo, se realizó el mejoramiento de áreas verdes, dotando a las avenidas intervenidas de espacios más agradables y funcionales. Estas acciones permiten que vecinos, adultos mayores, niños y personas con discapacidad puedan desplazarse con mayor tranquilidad y seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.