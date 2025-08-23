HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Sociedad

Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

Conoce los resultados del Simulacro San Marcos 2026-I, en donde miles de postulantes evaluaron su rendimiento académico de cara al examen de admisión oficial.

Consulta los resultados del Simulacro San Marcos 2026-I. Foto: Composición LR
Consulta los resultados del Simulacro San Marcos 2026-I. Foto: Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos llevó a cabo su Simulacro Presencial 2026-I, el cual mide el rendimiento y nivel académico de los estudiantes a través de esta simulación del examen de admisión real. Por ello, este 23 y 24 de agosto, miles de jóvenes asistieron al campus de la Decana de América para evaluar su desempeño.

En ese sentido, la primera jornada se dio inicio este sábado y acudieron todos los postulantes inscritos en las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciencias Económicas y de la Gestión. Por ello, en la siguiente nota te contamos cómo consultar los resultados de los resultados del Simulacro Presencial San Marcos 2026-I.

PUEDES VER: Simulacro de admisión San Marcos 2026-I: revisa las especialidades a evaluar y sus vacantes

lr.pe

Conoce los resultados del Simulacro San Marcos 2026-I

Entre las 6 p. m. y 7 p. m. de este sábado 23 de agosto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó en su web oficial los resultados de la primera prueba del Simulacro 2026-I. Para conocerlo, los estudiantes deben ingresar al siguiente LINK.

De esta manera, los miles de postulantes podrán conocer cuál es el resultado que obtuvieron luego de rendir la prueba que mide sus conocimientos y habilidades. Además, podrán reconocer las áreas académicas que deben reforzar antes de rendir el examen de admisión oficial.

PUEDES VER: San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce los resultados por carrera y más detalles de la prueba

lr.pe

¿Cuántas son las vacantes por especialidad en San Marcos?

Estas serán las especialidades que se evaluarán durante la prueba de la UNMSM y sus respectivas vacantes:

Sábado 23 de agosto

Ciencias Básicas

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48

Ingeniería

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15

Ciencias Económicas y de la Gestión

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Domingo 24 de agosto

Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35

¿Qué carreras están disponibles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

  • Administración
  • Administración de la Gastronomía
  • Administración de Negocios Internacionales
  • Administración de Turismo
  • Administración Marítima y Portuaria
  • Antropología
  • Arqueología
  • Arte
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información
  • Ciencias de los Alimentos
  • Ciencia Política
  • Ciencias Biológicas
  • Computación Científica
  • Comunicación Social
  • Conservación y Restauración
  • Contabilidad
  • Danza
  • Derecho
  • Economía
  • Economía Internacional
  • Economía Pública
  • Educación
  • Educación Física
  • Enfermería
  • Estadística
  • Farmacia y Bioquímica
  • Filosofía
  • Física
  • Genética y Biotecnología
  • Geografía
  • Gestión Tributaria
  • Historia
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Ingeniería de Sistemas

