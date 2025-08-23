Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos llevó a cabo su Simulacro Presencial 2026-I, el cual mide el rendimiento y nivel académico de los estudiantes a través de esta simulación del examen de admisión real. Por ello, este 23 y 24 de agosto, miles de jóvenes asistieron al campus de la Decana de América para evaluar su desempeño.

En ese sentido, la primera jornada se dio inicio este sábado y acudieron todos los postulantes inscritos en las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciencias Económicas y de la Gestión. Por ello, en la siguiente nota te contamos cómo consultar los resultados de los resultados del Simulacro Presencial San Marcos 2026-I.

Conoce los resultados del Simulacro San Marcos 2026-I

Entre las 6 p. m. y 7 p. m. de este sábado 23 de agosto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó en su web oficial los resultados de la primera prueba del Simulacro 2026-I. Para conocerlo, los estudiantes deben ingresar al siguiente LINK.

De esta manera, los miles de postulantes podrán conocer cuál es el resultado que obtuvieron luego de rendir la prueba que mide sus conocimientos y habilidades. Además, podrán reconocer las áreas académicas que deben reforzar antes de rendir el examen de admisión oficial.

¿Cuántas son las vacantes por especialidad en San Marcos?

Estas serán las especialidades que se evaluarán durante la prueba de la UNMSM y sus respectivas vacantes:

Sábado 23 de agosto

Ciencias Básicas

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Ingeniería

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Ciencias Económicas y de la Gestión

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Domingo 24 de agosto

Ciencias de la Salud

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Derecho: 135

Ciencia Política: 40

Literatura: 17

Filosofía: 17

Lingüística: 16

Comunicación Social: 18

Arte: 17

Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15

Danza: 6

Conservación y Restauración: 12

Lengua, Traducción e Interpretación: 15

Educación Inicial: 12

Educación Primaria: 16

Educación Secundaria: 60

Educación Física: 55

Historia: 15

Sociología: 22

Antropología: 23

Arqueología: 23

Trabajo Social: 35

Geografía: 35

¿Qué carreras están disponibles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

Administración

Administración de la Gastronomía

Administración de Negocios Internacionales

Administración de Turismo

Administración Marítima y Portuaria

Antropología

Arqueología

Arte

Auditoría Empresarial y del Sector Público

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Ciencias de los Alimentos

Ciencia Política

Ciencias Biológicas

Computación Científica

Comunicación Social

Conservación y Restauración

Contabilidad

Danza

Derecho

Economía

Economía Internacional

Economía Pública

Educación

Educación Física

Enfermería

Estadística

Farmacia y Bioquímica

Filosofía

Física

Genética y Biotecnología

Geografía

Gestión Tributaria

Historia

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ingeniería de Sistemas

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.