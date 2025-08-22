Argentino ingresa a la Universidad Nacional de Ingeniería, pese a que sus padres querían que estudie en Universidad de Buenos Aires | Foto: composición LR/La República/UNI

En el último examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2025-II, 27 ciudadanos extranjeros participaron y 10 de ellos lograron su ingreso, hacia la que muchos consideran la universidad más difícil del Perú. Uno de ellos fue un argentino, que alcanzó una de las vacantes para Ingeniería de Telecomunicaciones. A pesar de que sus padres le animaron para postular a la Universidad de Buenos Aires (UBA), el joven de 20 años reveló, en conversación con La República, que le agarró mucho cariño a la UNI por su historia.

Ángel Matute Rosales, quien reside en el distrito de Puente Piedra, anteriormente había ingresado a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y había intentado en tres ocasiones acceder a la UNI. Hoy, tras lograr su objetivo, cuenta su larga travesía hacia esta institución.

¿Quién es Ángel Matute?

Ángel Matute Rosales es ‘más peruano que la papa’, pero tiene nacionalidad argentina. Nació en Buenos Aires, hacia donde sus padres migraron durante los años 90 con el objetivo de ofrecerle un futuro mejor, cuando el Perú recién se estaba recuperando de una terrible crisis económica. Al cumplir un año regresó al país con su familia porque el destino le tenía preparado un camino diferente. Estudió inicial en el Callao y desde primaria se formó en el distrito de Puente Piedra, donde ha vivido casi toda su vida.

“Mis padres hicieron como un proyecto para tener más beneficios allá porque veían que el país estaba bien, y la UBA, que es la Universidad Nacional de Buenos Aires, querían que estudie ahí, solamente que me ganó la pasión de la UNI por la historia. A mí me gustan mucho las matemáticas, así que llegué a agarrarle mucho cariño”, señaló para La República.

Su padre es técnico en telecomunicaciones y su madre vende abarrotes y especería en un mercado. Aunque tiene una tía que reside en Buenos Aires, nunca tomó como opción estudiar en Argentina, pues su obstinado corazón le decía que su futuro estaba en la UNI, donde postuló cuatro veces, pese a haber ingresado a la Universidad Nacional del Callao en 2023.

“Mi padre me inspiró principalmente. Él también fue un postulante y ese sentimiento me lo trasmitió, y mi mamá porque siempre quiso tener un hijo de una universidad nacional”, mencionó.

¿Cómo se preparó Ángel Matute para ingresar a la UNI?

Durante dos años y medio, Ángel combinó su tiempo entre prepararse para el examen de admisión de la UNI y ayudar a su madre en el comercio de abarrotes. Por las mañanas, estudiaba en su academia en Los Olivos entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m. y, luego de una hora de viaje hasta su vivienda, almorzaba a las tres y continuaba con su rutina de estudios hasta las 7:00 p.m., donde se detenía para ayudar a su madre a cerrar el negocio.

“Como estuve dos años y medio preparándome, me nació ese sentimiento de querer ayudar a mi mamá porque veía que ella me apoyaba en los estudios y yo quería pagar lo mío. Con lo poco que ganaba, a veces limpiando negocios de conocidos de mi madre o vendiendo chocotejas por la plaza de Puente Piedra, ayudaba en casa. A veces no llegaba a tiempo a la academia porque ayudaba a abrir el puesto y ellos también me entendían. Me han apoyado bastante”, recordó.

Durante su última postulación, sintió la presión del hogar, donde le advirtieron que de no ingresar a la UNI postularía a la Universidad Nacional del Callao, donde ya había ingresado a la carrera de Ingeniería Electrónica, debido a que este centro de educación superior no cuenta con la especialidad de Telecomunicaciones.

“Eso fue en 2023-II, pero yo seguía queriendo la UNI y también me descuidé en que no sabía cómo guardar una vacante y la perdí. Pero mi objetivo era la UNI”, agregó.

¿A qué se dedican los ingenieros de Telecomunicaciones?

Los ingenieros de Telecomunicaciones formados en la Universidad Nacional de Ingeniería trabajan de la mano de la tecnología para garantizar la comunicación eficiente, segura y moderna entre personas, empresas y sistemas. Ángel, con quien La República conversó gracias a la Dirección de Admisión (DIAD) de la UNI, sostuvo que le gustaría especializarse en gestionar la conectividad del internet y en ciberseguridad.

“Me dicen que en data center, más que todo para los almacenes y gabinetes que tienen las empresas, llenar de esas informaciones como el internet y la ciberseguridad porque me enteré de que se dedican también en el control de la seguridad. Mi papá mucho influyó también porque él me daba esos alcances. Él puede ser técnico, pero tiene una gran noción del tema”, sentenció.