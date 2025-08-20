HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Inspirado por la historia de su abuelo, Joaquín se preparó durante más de dos años para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería a una especialidad poco común en su familia.

Peruano de Villa María del Triunfo no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial | Foto: composición LR/La República/Andina

Muchas veces los familiares terminan influenciando en el desarrollo profesional; sin embargo, son pocos los casos en los que una pérdida se convierte en la inspiración para alcanzar un objetivo cargado de dificultades. Así se desarrolló la historia de Joaquín Mendoza Rondinel, quien tras más de dos años de preparación logró cumplir el deseo de su difunto abuelo: ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Para el primer lugar de la carrera de Ingeniería Aeroespacial del último examen de admisión de la UNI, este centro de educación superior, tan alejado de su barrio en el distrito de Villa María del Triunfo, le era desconocido y nunca le habría ‘puesto el ojo’ de no ser por el recuerdo de su abuelo, que intentó ingresar a Ingeniería Civil, pero por dificultades económicas no alcanzó este propósito.

PUEDES VER: Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

lr.pe

¿Quién es Joaquín Mendoza?  

Joaquín Mendoza, quien ha vivido toda su vida en Villa María del Triunfo, no proviene de una familia de ingenieros. Contrario a la tradición familiar, decidió apostar por esta especialidad motivado por la historia de su abuelo. Su padre tiene una farmacia, su madre es profesora de secundaria y su hermana estudia Farmacia en un instituto técnico.

“No conocía la UNI, pero fue por mi abuelito, que en paz descanse. Me enteré que él intentó en sus tiempos ingresar a ingeniería civil, pero no pudo por temas económicos. Tenía que mantener a su familia y eso me inspiró. Yo no conocía nada de la UNI, no sabía que era muy difícil, me aventé nomás y desde ahí inició”, señaló en conversación con La República.

Luego de culminar su educación secundaria en el colegio particular Las Rocas Christian School, ubicado en Pachacamac, inició su preparación para la Universidad Nacional de Ingeniería, donde lograría ingresar a sus 19 años.

“Comienza cuando mi abuelito fallece en verano de 2023. Me sentía muy deprimido y es ahí cuando me entero de la Academia César Vallejo, que queda muy cerca a mi casa. Me inscribo un anual y ahí comienza todo”, indicó.

Joaquín Mendoza Rondinel es el primer ingeniero de su familia. Su madre es docente y su padre y hermana se especializan en farmacia. Foto: La República.

La rutina de preparación de Joaquín para ingresar a la UNI

Durante dos años y cinco meses se preparó para el examen de admisión 2025-II. Luego de su primera postulación a la UNI para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, decidió no volver a intentarlo hasta estar realmente seguro de que obtendría un resultado positivo.

“Me metí a un anual en César Vallejo y luego postulé en febrero en el proceso 2024-I. Lamentablemente no pude ingresar. Luego me inscribí a un ciclo semestral y veía que todavía me faltaba para postular, así que no decidí postular en el siguiente proceso, 24-II. Llegó el proceso 25-I y aún no me sentía preparado en matemática, que era mi debilidad, por lo que continué preparándome hasta este proceso de 2025-II”, reveló.

Siguiendo la frase más repetida por su padre, ‘clase hecha, clase aprendida’, sus días consistían en asistir a la academia hasta las dos de la tarde. Tras almorzar, su rutina continuaba con estudio intenso hasta los dos de la mañana. En esta etapa de preparación, Joaquín destaca la importancia de buscar más información y preguntar cualquier duda a los profesores.

“Era muy preguntón y los profesores siempre han estado apoyándome, a veces hasta me daban consejos (...). Felizmente siempre tuve el apoyo de mis padres, por eso estoy muy agradecido con ellos, quienes nunca me dijeron el por qué no postulé, porque dejé dos procesos de admisión”, sostuvo.

Fiesta de cachimbos de la Academia César Vallejo. Foto: La República.

Ingeniería Espacial, una nueva carrera en el Perú

En un primer momento eligió Ingeniería Mecatrónica, pero cuando se abrió la carrera de Ingeniería Aeroespacial, Joaquín no dudo en postular para esta especialidad.

 “Cuando salió la carrera me llamó bastante la atención y me puse a investigar un poco más. Me llama mucho la atención lo que tiene que ver con la mecánica y los satélites. Prontamente, Perú va a ser un puerto aeroespacial, entonces eso también me inspiró bastante. Además, ahora en la UNI ha venido un astronauta de la NASA a dar charlas y eso también me inspiró para la carrera”, mencionó.

Luego de ingresar a una de las carreras más novedosas de la UNI, el primer lugar en el examen de admisión buscará el camino que lo lleve a especializarse en satélites y hacia una oportunidad para trabajar en la NASA.

