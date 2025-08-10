San Marcos descubrió fósil del delfín de agua dulce más grande que existió en el mundo. | Foto: composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) posee un Récord Guinness desde el 2024 por descubrir restos del Pebanista Yacuruna, el delfín de agua dulce más grande que pudo haber existido. El hallazgo de este animal que habitó en la Amazonía del Perú hace más de 16 millones de años significó un gran avance paleontólogo para la Decana de América.

El equipo sanmarquino verificó que el fósil que estudiaron correspondía a una especie que medía más de 3 metros. La conservación de estos restos significan la importancia de cuidar el legado prehistórico a fin de contribuir con la ciencia del país.

UNMSM obtuvo un Récord Guinness por descubrir este animal prehistórico

La UNMSM obtuvo un Récord Guinness por descubrir la existencia del Pebanista Yacuruna. Los paleontólogos sanmarquinos, junto a un equipo multidisciplinario, encontraron el fósil que data de la era Mioceno. Esta época, en la Amazonía peruana, consistía en un clima cálido con bosques de algas y praderas.

El fósil encontrado fue una cabeza del animal, su estudio reveló que era más grande que el delfín rosado. Se estima que esta especie medía aproximadamente de entre 3 a 3.5 metros. Además, el Pebanista Yacuruna fue comparado con el delfín de río del sur de Asia por lo que no se descartó el parentesco y evolución similares.

¿Dónde se puede visitar el fósil del delfín de agua dulce de la UNMSM?

El fósil del delfín de agua dulce más grande que ha existido se puede visitar en el Museo de Historia Natural de la UNMSM. El Pebanista Yacuruna está ubicado en la Av. Arenales 1256 en Jesús María de martes a viernes desde las 9 a.m. hasta las 5 p. m. y los sábados desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m.

Además de este ejemplar, en el museo se exhiben otros restos que guardan la historia de varias regiones del Perú. Se recomienda verificar la información de su página web para informarse sobre los horarios u otras actividades.

