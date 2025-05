PNP sobre 'Cuchillo', presunto sospechoso de matanza en Pataz: "Cuando tú no tienes la culpa tienes que demostrarlo"

Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros de empresa R&R de Minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, el pasado 4 de mayo, la PNP y el Ministerio Público continúan investigando a los posibles responsables. En ese sentido, el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Dirección de Investigación Criminal (Divise-Dirincri), habló sobre alias 'Cuchillo', principal sospechoso de matanza en Pataz.

"Cuando tú no tienes la culpa tienes que demostrarlo, ¿no? Lo primero que ha hecho, este señor, ha salido del país y dice mucho de él. Él debería, si no se siente culpable, debería afrontar", explicó Moreno Panta, subrayando las sospechas que existen sobre su presunta implicancia del asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz.

PNP duda de la inocencia de 'Cuchillo'

En conferencia de prensa, el coronel PNP Franco Moreno precisó que la fuga de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchilo', podrían dejar muchas dudas sobre la inocencia del delincuente."Nosotros no probamos, ni descartamos su participación. Su actividad de este señor es conocida en esta zona de Pataz, donde ya en otras oportunidades la Policía ha intervenido a otros sujetos ligados a él", señaló Moreno.

Asimismo, Franco Moreno confirmó que se han llevado a cabo distintos operativos y se están realizando las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en la matanza de Pataz. Según precisó el coronel, no permitirán que el asesinato de los trabajadores quede impune.

Reaparición de 'Cuchillo' luego de fugar tras matanzas en Pataz

En diálogo con Cuarto Poder, alias 'Cuchillo', negó encontrarse en Colombia y no precisó su actual ubicación. "Mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Díaz. En el penal me llamaban así (Cuchillo). Yo estuve recluido en el penal. (…) Ya no estoy en Colombia. No le puedo decir (donde estoy), señorita. Tampoco (he regresado a Perú). Es correcto (que estoy en un país vecino), pero no puedo decir cuál. (…) Yo he tenido mis errores, señorita, pero ya los he pagado, ya pagué con una pena privativa de 7 años", indicó el criminal,

"Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente ahí. Sí (me pondré a disposición de la justicia), pero en su debido momento (...)", respondió 'Cuchillo', principal sospechoso de la matanza de Pataz, región La Libertad.

