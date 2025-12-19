HOYSuscripcion LR Focus

Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

Senamhi prevé que entre el 20 y el 22 de diciembre, se espera nubosidad, lloviznas y niebla, además de un aumento de la velocidad del viento, alcanzando hasta 45 km/h en algunas zonas.

Senamhi alerta sobre llegada del Anticlón Pacífico del Sur a la costa peruana.
Senamhi alerta sobre llegada del Anticlón Pacífico del Sur a la costa peruana.

A pocos días del inicio del verano, previsto para este 21 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que modificará las condiciones climáticas en gran parte de la costa peruana, incluida Lima Metropolitana.

A través de sus redes sociales, el organismo técnico informó que este sistema se aproximará al continente durante el fin de semana, lo que generará cambios significativos en el litoral. Entre el 20 y el 22 de diciembre, se prevé la presencia de nubosidad, lloviznas, así como niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en zonas cercanas al mar. El aviso comprende las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

¿Cómo afectará la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur?

El acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur generará un incremento significativo de la velocidad del viento en la costa peruana desde este sábado hasta el lunes 22, informó a La República el ingeniero meteorologista del Senamhi, David Garay. El experto explicó que este sistema es cuasi estacionario, ya que se mantiene de forma permanente frente al país, aunque puede acercarse o alejarse del continente según su dinámica. Cuando ocurre este desplazamiento, su rotación anticiclónica —en sentido antihorario— intensifica los vientos a lo largo del litoral.

Advertencia de Senamhi ante llegada de Anticiclón del Pacífico Sur.

Advertencia de Senamhi ante llegada de Anticiclón del Pacífico Sur. Foto: X de Senamhi

Este sistema arrastra masas de aire más frías y húmedas, lo que favorece la presencia de nubosidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas costeras. Ante este escenario, se ha emitido un aviso meteorológico de nivel amarillo, que advierte sobre un evento de moderada intensidad asociado al incremento de los vientos. Según las proyecciones, las velocidades podrían oscilar entre 32 y 35 km/h, con valores superiores en la costa de Ica, donde las ráfagas alcanzarían entre 40 y 45 km/h.

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

El ingeniero advirtió que estas ráfagas podrían afectar estructuras mal aseguradas, como calaminas, postes u otros elementos expuestos, por lo que recomendó a la población alejarse de árboles o postes que puedan colapsar, así como asegurar techos y objetos sueltos. Además, en zonas del sur como Arequipa, el incremento del viento podría provocar el levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad en las carreteras y dificultando el tránsito, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el fenómeno alcanza mayor intensidad.

Temperaturas bajas y cielo gris continuarán en las mañanas en Lima: ¿en qué distritos hará más frío, según Senamhi?

Temperaturas bajas y cielo gris continuarán en las mañanas en Lima: ¿en qué distritos hará más frío, según Senamhi?

Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

Senamhi advierte sensación de frío en las mañanas y cielo nublado en Lima durante días previos a la llegada del verano

Senamhi advierte sensación de frío en las mañanas y cielo nublado en Lima durante días previos a la llegada del verano

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

