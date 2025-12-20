HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona vs Villareal EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga de España: hora y canales para ver el partido

El club catalán se alista para cerrar la temporada con un partidazo ante el Villareal por zona alta de la tabla de posiciones de la Liga Española 2025/26.

Barcelona choca contra Villareal por la jornada 17 de la Liga Española. Diseño: Betsabeth de Los Santos
Barcelona choca contra Villareal por la jornada 17 de la Liga Española. Diseño: Betsabeth de Los Santos

Barcelona se enfrenta al Villareal en un atractivo partido por la jornada 17 de la Liga Española 2025. El equipo de Lamine Yamal parte como favorito, este domingo 21 desde 10:15 am, en el Estadio La Cerámica. El actual líder del campeonato quiere sacarle más diferencia al Real Madrid en la tabla de posiciones del torneo ibérico, ya que apenas 1 punto separa a los catalanes de los madridistas.

Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick no presentan bajas y quieren cerrar la temporada de la mejor manera con un importante triunfo en condición de visita. Por otro lado, el 'submarino amarillo' se prepara para un encuentro crucial, aunque su situación es complicada debido a las numerosas lesiones que han afectado tanto el estado anímico como la estrategia de juego.

PUEDES VER: Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Villareal por la Liga Española?

Barcelona se enfrenta a Villareal en un partidazo por la Liga Española. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas el esperado duelo desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 10:15 am
  • Colombia: 10:15 am
  • Argentina: 12:15 pm
  • México: 9:15 am
  • Chile: 12:15 pm

PUEDES VER: Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Villareal por la Liga Española?

El encuentro entre Barcelona y Villarreal se llevará a cabo en el estadio La Cerámica. La transmisión será exclusiva para el público peruano a través de ESPN y Disney Plus, mientras que en España, los aficionados podrán seguir el partido por Movistar LaLiga.

PUEDES VER: Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

lr.pe

Alineaciones posibles entre Barcelona vs Villareal por Liga Española

  • Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze.
  • Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine, Raphinha, Rashford; Ferran.

PUEDES VER: Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

lr.pe

¿Cómo llega Barcelona y Villareal al último partido del año?

El FC Barcelona se presenta en este encuentro con 43 puntos, fruto de 14 victorias, un empate y dos derrotas, destacándose como el equipo con la mejor ofensiva de la temporada al anotar 49 goles. Por su parte, el Villarreal ocupa la tercera posición con un total de 11 triunfos, dos empates y dos derrotas, situándose a ocho puntos del líder. Es importante señalar que los culés han disputado 17 partidos, mientras que el Villarreal ha jugado 15 encuentros hasta la fecha.

Notas relacionadas
Barcelona sigue en la cima de LaLiga de España: derrotó 3-1 a Atlético de Madrid por la fecha 15 de LaLiga

Barcelona sigue en la cima de LaLiga de España: derrotó 3-1 a Atlético de Madrid por la fecha 15 de LaLiga

LEER MÁS
Partidos de HOY de Champions League 2025: programación, horarios y canales TV del torneo UEFA

Partidos de HOY de Champions League 2025: programación, horarios y canales TV del torneo UEFA

LEER MÁS
Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil sub-18 y clasificó a la Copa Libertadores sub-20

Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil sub-18 y clasificó a la Copa Libertadores sub-20

LEER MÁS
Yoshimar Yotún revela cómo fue compartir vestuario con Kaká en el Orlando City: “Lo vacilábamos”

Yoshimar Yotún revela cómo fue compartir vestuario con Kaká en el Orlando City: “Lo vacilábamos”

LEER MÁS
Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

LEER MÁS
Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

LEER MÁS
Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025