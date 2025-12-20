Barcelona vs Villareal EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga de España: hora y canales para ver el partido

Barcelona se enfrenta al Villareal en un atractivo partido por la jornada 17 de la Liga Española 2025. El equipo de Lamine Yamal parte como favorito, este domingo 21 desde 10:15 am, en el Estadio La Cerámica. El actual líder del campeonato quiere sacarle más diferencia al Real Madrid en la tabla de posiciones del torneo ibérico, ya que apenas 1 punto separa a los catalanes de los madridistas.

Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick no presentan bajas y quieren cerrar la temporada de la mejor manera con un importante triunfo en condición de visita. Por otro lado, el 'submarino amarillo' se prepara para un encuentro crucial, aunque su situación es complicada debido a las numerosas lesiones que han afectado tanto el estado anímico como la estrategia de juego.

¿A qué hora juega Barcelona vs Villareal por la Liga Española?

Barcelona se enfrenta a Villareal en un partidazo por la Liga Española. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas el esperado duelo desde diferentes zonas del mundo.

Perú: 10:15 am

Colombia: 10:15 am

Argentina: 12:15 pm

México: 9:15 am

Chile: 12:15 pm

¿Dónde ver Barcelona vs Villareal por la Liga Española?

El encuentro entre Barcelona y Villarreal se llevará a cabo en el estadio La Cerámica. La transmisión será exclusiva para el público peruano a través de ESPN y Disney Plus, mientras que en España, los aficionados podrán seguir el partido por Movistar LaLiga.

Alineaciones posibles entre Barcelona vs Villareal por Liga Española

Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine, Raphinha, Rashford; Ferran.

¿Cómo llega Barcelona y Villareal al último partido del año?

El FC Barcelona se presenta en este encuentro con 43 puntos, fruto de 14 victorias, un empate y dos derrotas, destacándose como el equipo con la mejor ofensiva de la temporada al anotar 49 goles. Por su parte, el Villarreal ocupa la tercera posición con un total de 11 triunfos, dos empates y dos derrotas, situándose a ocho puntos del líder. Es importante señalar que los culés han disputado 17 partidos, mientras que el Villarreal ha jugado 15 encuentros hasta la fecha.